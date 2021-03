Kein Führerschein und gestohlenes Rad

Lebenstedt. Diebstahl und Fahren ohne Fahrerlaubnis haben die Polizei Lebenstedt am Wochenende beschäftigt. Nach ihren Angaben ist an der Albert-Schweitzer-Straße am Samstag zwischen 15.40 und 22.05 Uhr ein vor einem Einkaufszentrum mit einem Schloss gesichert abgestelltes Mountainbike der Marke Cube entwendet worden. Zeugen werden gesucht. Hinweise unter (05341) 18970.

Ein Transporter mit ausländischem Kennzeichen ist am Samstagabend in den Fokus der Beamten der Polizei Salzgitter gerückt, heißt es im Bericht vom Sonntag. Während der Kontrolle auf der Marienbruchstraße habe sich herausgestellt, dass der Fahrer nicht Besitz einer Fahrerlaubnis sei. Den Mann erwarte nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Die Weiterfahrt sei ihm untersagt worden.

red