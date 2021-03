Polizei verhindert in Lebenstedt eine Schlägerei

Lebenstedt. Zwei alkoholisierte 33-jährige Männer waren in der Nacht in Streit geraten. Die Polizei konnte sie beruhigen und auch schlichten.

Aus ungeklärter Ursache waren laut Polizeibericht in Lebenstedt auf der Erich-Ollenhauer-Straße am Sonntag kurz nach 3 Uhr zwei jeweils 33 Jahre alte Männer in alkoholisiertem Zustand in Streit geraten. Die eintreffenden Polizeibeamten hätten noch rechtzeitig einschreiten können, bevor die Situation zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskaliert sei. Nachdem die Beteiligten beruhigt worden seien, habe die Situation geschlichtet werden können.

red