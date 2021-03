Amphibienwanderung: Stadt Salzgitter bittet um Vorsicht

Die Amphibien wandern wieder. Die Verkehrsteilnehmer werden an verschiedenen Straßen in Salzgitter um Vorsicht gebeten.

Nach den aktuellen Wetterprognosen werden die kommenden Nächte mild und regnerisch – optimales Wetter, bei dem sich Kröten, Frösche und Molche auf den Weg zu ihren Laichgewässern machen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Verkehrsteilnehmer würden an verschiedenen Straßen in Salzgitter um Vorsicht gebeten. Die Wanderungen seien erfahrungsgemäß zwischen 19 und 24 Uhr, bisweilen auch noch in den frühen Morgenstunden. Beachtet werden sollten, so die Stadt, die Hinweisschilder „Achtung Krötenwanderung“. Durch umsichtige Fahrweise könne das Leben vieler Tiere gerettet und mancher Unfall vermieden werden.

Einige Straßenabschnitte sind besonders frequentiert

Äußerste Vorsicht sei an folgenden Straßenabschnitten, die im Stadtgebiet Salzgitter als „Wanderstrecken“ bekannt seien, geboten: Thiede: ab Mühlenteich, etwa 600 Meter Richtung Leiferde; B 248: Ortsausgang nördlich von Thiede, Höhe Thieder Lindenberg; L 618: Höhe Beddinger Holz/Langes Holz; Hoheweg: südlich Beddinger-/Langes Holz ab Bahnübergang etwa ein Kilometer in Richtung Eisenhüttenstraße; Heerte: nördlich von Heerte in Höhe der Gießerei; B 248: Ortsausgang nördlich von Barum bis zur Schlackenhalde Friedrich; Lichtenberg: Kreisstraße 2 ab Forsthaus Osterlinde bis Ende Lesser Wald (zeitweilige Vollsperrung); Lichtenberg: vom Burgberg-Parkplatz Richtung Oelber a. w. W. (zeitweilige Vollsperrung);

L 472: zwischen Salder und Gebhardshagen; Gebhardshagen: von der Straße Am Berg Richtung Gustedt bis zur Haverlahwiese; K 21: zwischen Gebhardshagen und Lobmachtersen im Bereich des Heerter Strauchholzes; Lobmachtersen: ab Eisenbahnbrücke bis zum Ende des Waldgebietes; Flachstöckheim: Ortseingang aus Richtung Groß-Flöthe bis Höhe Mühlenteich; L 512: zwischen Groß-Mahner und Ohlendorf auf Höhe der Grüte; Nord-Süd-Straße: ab Ortsausgang Salzgitter-Bad etwa 400 Meter Richtung Engerode; Salzgitter-Bad: Breite Straße ab Höhe Holthusenweg bis zum ehemaligen Städtischen Krankenhaus; Bismarckstraße in Höhe des Greifparks; Regenwasserrückhaltebecken an der Zufahrt zum Mahner Berg; Waldbereich zwischen Gablonzer Straße 39 und 59;

B 248: vor der Abfahrt Groß-Mahner auf etwa 600 Metern Richtung Beinum; Salder, K 40: in der Kurve am Regenrückhaltebecken an der A 39; Hallendorf, K 12: Bereich Westerholz/Streitholz; Groß Mahner, L 510: Verbindung zwischen L 512 und der B 248; Watenstedt, K 16: Eisenhüttenstraße, Kreuzung bis Tor 1 / Ausbildungszentrum Salzgitter AG.

Freiwillige Helfer unterwegs: besondere Rücksichtnahme erforderlich

In Abschnitten mit Amphibienschutzzäunen seien freiwillige Helfer unterwegs. An einem besonders langen Abschnitt entlang der Kreisstraßen 54, 1 und 2 im Oelbertal könne bis Ende April eine zeitweilige stadtgebietsübergreifende nächtliche Vollsperrung zwischen Lichtenberg (ab Burgbergparkplatz) beziehungsweise Osterlinde (ab Forsthaus) und Oelber am weißen Wege erfolgen.

red