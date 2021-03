Salzgitters Schulanfänger müssen bis Mai angemeldet werden

Die Anmeldung der Kinder, die im Schuljahr 2022/2023 schulpflichtig werden, erfolgt bis Mai in den Grundschulen. Gleichzeitig mit der Schulanmeldung werden bei den Kindern, die im letzten Jahr vor der Einschulung keinen Kindergartenplatz haben, die deutschen Sprachkenntnisse festgestellt, teilt die Stadtverwaltung mit. Kinder ohne oder mit nur geringen Deutschkenntnissen müssten ab

2. September an Sprachförderkursen über das gesamte Schuljahr teilnehmen. Organisiert würden diese von Lehrkräften der Grundschulen. Das Sprachförderprogramm „Fit in Deutsch“ sei im Niedersächsischen Schulgesetz verbindlich vorgeschrieben.

Kinder sollen zur Anmeldung mitgebracht werden

Mit Beginn des Schuljahres 2022/2023 würden alle Kinder eingeschult, die bis 30. September 2022 das

6. Lebensjahr vollenden, also auch diejenigen, die am 1. Oktober 2022 sechs Jahre alt würden, sowie alle Kinder, die bisher vom Schulbesuch zurückgestellt waren. Erziehungsberechtigte müssten schulpflichtige Kinder bei der Schulleitung der für ihren Wohnsitz zuständigen Grundschule unter Vorlage der Geburtsurkunde anmelden. Die Kinder sollten mitgebracht werden.

Schulleiter entscheiden über frühzeitige Aufnahme

Kinder, die nach dem 30. September 2022 das 6. Lebensjahr vollenden, könnten auf Antrag der Erziehungsberechtigten in die Schule aufgenommen werden, wenn sie die für den Schulbesuch erforderliche geistige und körperliche Schulfähigkeit besitzen und in ihrem sozialen Verhalten ausreichend entwickelt sind. Die Schulleiter müssten dies entscheiden. Vorzeitig aufgenommene Kinder würden mit der Aufnahme schulpflichtig.

Für Kinder, die das 6. Lebensjahr zwischen dem 1. Juli 2022 und dem 30. September 2022 vollenden, könnten Erziehungsberechtigte den Schulbesuch durch schriftliche Erklärung bei der für sie zuständigen Grundschule bis 1. Mai 2022 um ein Jahr hinausschieben (Einschulung dann erst zum 1. August 2023).

Die Anmeldetermine

Salzgitter-Bad: Grundschule Altstadtschule, am 19. und 20. April jeweils von 8 bis 13 Uhr. Grundschule Am Ziesberg mit Außenstelle Waldschule, Anmeldeunterlagen für die Einschulung 2022/2023 werden mit der Post zugestellt. Grundschule An der Wiesenstraße am 27. April und vom 29. bis 30. April jeweils von 8 bis 12 Uhr; die Erziehungsberechtigten werden mit Terminvorgaben eingeladen.

Lebenstedt: Grundschule Fredenberg vom 3. bis 7. Mai und vom 10. bis 12. Mai, jeweils zwischen 8 und 13 Uhr; die Erziehungsberechtigten werden gebeten, sich telefonisch einen Termin geben zu lassen; Grundschule Dürerring Anmeldeunterlagen für die Einschulung 2022/2023 werden ab 26. April per Post oder über die Kita zugestellt. Sie sollten vom 3. bis 8. Mai zurückgesendet werden; Kranichdammschule, Anmeldeunterlagen für die Einschulung 2022/2023 werden mit der Post zugestellt; Grundschule Am See, Anmeldeunterlagen für die Einschulung 2022/2023 werden mit der Post zugestellt; Grundschule Am Ostertal, Erziehungsberechtigte werden nach den Osterferien von der Schule angeschrieben; Grundschule St. Michael für Schüler katholischen Bekenntnisses vom 3. bis 7. Mai. Anmeldungen erfolgen per Formular (nach Anforderung im Sekretariat oder abrufbar über die Homepage).

Thiede: Grundschule Steterburg am 17. und 20. Mai jeweils zwischen 8 und 13 Uhr sowie am

18. und 19. Mai jeweils zwischen 10 und 16 Uhr; Grundschule Thiede vom 3. bis 7. Mai zwischen 8 und 12.30 Uhr, Anmeldungen finden online statt.

Weitere Grundschulen: Schule Am Gutspark, Flachstöckheim, Anmeldeunterlagen für die Einschulung 2022/2023 werden mit der Post zugestellt. Grundschule Hallendorf am 19. und 20. April und am 22. April, jeweils zwischen 8 und

11 Uhr sowie am 23. April zwischen 8 und 12 Uhr sowie zwischen 12.30 und 14.30 Uhr; Grundschule Lichtenberg, die Anmeldeunterlagen für die Einschulung 2022/2023 können online abgerufen werden beziehungsweise werden per Post zugestellt – Rücksendung vom 3. bis

7. Mai; Außenstelle Lesse siehe Grundschule Lichtenberg; Grundschule Am Ostertal, Außenstelle Salder, siehe Grundschule Am Ostertal; Grundschule Ringelheim, am 19. und 21. April jeweils in der Zeit von 8 bis 11 Uhr. Die Erziehungsberechtigten werden mit genauen Terminvorgaben eingeladen; Grundschule Am Sonnenberg, Gebhardshagen, die Anmeldeunterlagen für die Einschulung 2022/2023 werden mit der Post zugestellt.

red