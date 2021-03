Fötus bei Golfplatz in Salzgitter-Bad gefunden – Zeugen gesucht

Zeugen haben beim Golfplatz in Salzgitter-Bad einen erst wenige Zentimeter großen Fötus gefunden. Wie die Polizei mitteilt, könne derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um einen menschlichen Fötus handelt. In der achten Schwangerschaftswoche wird ein Kind nicht mehr als Embryo, sondern als Fötus bezeichnet. Offiziell behält es diese Bezeichnung bis zur Geburt.

Die Zeugen, die den Fötus am Sonntag gegen 14.20 Uhr auf einem Feldweg in der Nähe des Golfplatzes an der Friedrich-Ebert-Straße gefunden haben, alarmierten sofort die Polizei.

Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise

Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet dringend um Zeugenhinweise. In einer Mitteilung heißt es: "Sollten Sie im Laufe des Sonntags im Bereich des Golfplatzes Auffälligkeiten festgestellt haben, auffällige Personen beobachtet haben oder sonstige Beobachtungen gemacht haben, die im Zusammenhang mit der Ablegung eines Fötus stehen, werden sie dringend gebeten, sich unverzüglich mit der Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 1897-0 in Verbindung zu setzen.“

Die Polizei kann nicht ausschließen, dass sich auch die Mutter in Gefahr befindet und auf ärztliche Hilfe angewiesen ist. Sie bittet darum, sich in jedem Fall einem Arzt anzuvertrauen.

