Polizei trifft Frau in Quarantäne nicht an – aber den Besuch

Da staunte die Polizei nicht schlecht: Als Beamte am Freitagnachmittag aufgrund eines Hinweises eine Wohnanschrift in Salzgitter-Bad überprüften, trafen sie die Bewohnerin (34) nicht an. Die sollte sich aber eigentlich in Quarantäne befinden und damit zuhause sein. Stattdessen stießen die Beamten in der Wohnung auf einen Mann (44).

Trotz Quarantäne kam der Mann zu Besuch

Er hatte, so schreibt die Polizei in ihrem Bericht, die 34-Jährige trotz Quarantäne zuvor besucht, die hatte dann die Wohnung verlassen. Gegen beide wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstoßes gegen die Quarantäneauflagen eingeleitet.