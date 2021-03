Eine 17-jährige Motorradfahrerin prallt in Salzgitter mit einem Hund zusammen. Der Hund überlebt die Kollision nicht.

Eine 17 Jahre alte Motorradfahrerin ist durch einen Zusammenprall ihrer Maschine mit einem Jack Russel Terrier in Salzgitter leicht verletzt worden. Der Hund überlebte die Kollision am Freitagabend nicht, wie ein Sprecher der Polizei am Samstag mitteilte.

Tier bei Spaziergang nicht angeleint

Dem Hundehalter zufolge war das Tier bei einem Spaziergang nicht angeleint und konnte deshalb auf die Fahrbahn laufen. Die Motorradfahrerin kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

dpa