Das Auto stand auf dem Parkplatz eines Kleingartenvereins an der Ludwig-Erhard-Straße.

Lebenstedt. Als der Mann den Verlust seines Schlüssels bemerkte, was es bereits zu spät. Nun hofft die Polizei auf Zeugenhinweise.

Schlüssel verloren – Unbekannte stehlen Auto in Salzgitter

Ein 77-jähriger Mann hatte nach Polizeiangaben am Dienstag, 2. März, auf dem Parkplatz eines Kleingartenvereins an der Ludwig-Erhard-Straße unbemerkt seinen Fahrzeugschlüssel verloren. Nachdem der Mann den Verlust bemerkt hatte, begab er sich wieder zum Parkplatz zurück, konnte dort aber weder den verlorenen Fahrzeugschlüssel noch sein Fahrzeug entdecken. Das war in der Zeit zwischen 13 und 18 Uhr von bislang nicht ermittelten Tätern gestohlen worden.

Gesucht wird ein VW Polo

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen VW Polo im Wert von zirka 7000 Euro, heißt es im Polizeibericht. Zeugenhinweise an die Polizei Salzgitter unter (05341) 18970.

red