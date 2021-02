DIe Polizei bittet in zwei Fällen von Sachbeschädigung in Lebenstedt um Hinweise. (Symbolbild)

Doppelte Sachbeschädigung in Lebenstedt

Mit zwei Fällen von Sachbeschädigung hat es die Polizei in Lebenstedt aktuell zu tun. In der Zeit zwischen Donnerstagabend, 21 Uhr, und Freitagvormittag, 10.30 Uhr, hat ein bislang unbekannter Täter am Teichwiesenweg die Beifahrerseite eines geparkten Renault Megane (schwarz) mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Lebenstedt: Auto zerkratzt, Lampe mit Blumentopf beschädigt

Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde am Freitagmorgen gegen 6 Uhr zudem, ebenfalls unbekannterweise, eine Außenbeleuchtung an der Heckenstraße mit einem als Wurfgeschoss missbrauchten Blumentopf beschädigt.

In beiden Fällen bitten die Beamten nun um Hinweise: (05341) 1897 0.

