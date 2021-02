Am Samstagmorgen sucht man am Salzgittersee mit Tauchern nach möglicherweise im Eis eingebrochenen Personen.

Salzgitter. Feuerwehr und Polizei suchen am Samstagmorgen den Salzgittersee ab: Sind dort Personen ins Eis eingebrochen? Es fanden sich zwei Löcher im Eis.

Großeinsatz am Salzgittersee – Personen ins Eis eingebrochen?

Polizei und Rettungskräfte befinden sich im Großeinsatz: Nahe der Wasserski-Anlage am Salzgittersee findet am Samstagmorgen eine Personensuche statt. Es gab die Befürchtung, dass jemand im Eis eingebrochen sein könnte.

Mehrere Streifenwagen, die Berufsfeuerwehr Salzgitter und die Werksfeuerwehr der Salzgitter AG waren vor Ort. Im Einsatz sind Taucher. Zwei Stunden lang wurde nach Personen im Wasser gesucht, bislang aber niemand gefunden.

Zwei Stunden dauerte die Personensuche am Salzgittersee. Foto: Rudolf Karliczek / BZV

Der Eigentümer der Wasserskianlage hatte am Morgen zwei Löcher im Eis entdeckt, unweit davon sollen leere Alkoholflaschen gelegen haben. Zeugen meinten, am Freitagabend möglicherweise eine Corona-Party am Ufer des Sees gehört zu haben.

Das Eis ist dort sehr brüchig, sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Heiko Volling. Zunächst erkundete man die Stelle mit einer Drohne. Da unklar war, ob Spuren von den beiden Löchern wegführten, schickte man einen Trupp in Überlebensanzügen dorthin. Ein Taucher der Werksfeuerwehr suchte das Areal ab. „gefunden wurde bisher niemand“, so Volling. Gegen 11 Uhr wurde der Einsatz abgebrochen.

Die DLRG veranstalte später noch ein Übungstauchen am See und werde sich die betreffende Stellen auch noch einmal ansehen, so Volling.

Am Rande des Einsatzes soll es zu einem Zwischenfall gekommen: Ein Schaulustiger wollte nach Zeugenberichten keinen Abstand halten und musste verwarnt werden.