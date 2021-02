Die Feuerwehr war am Samstagabend im Distelweg im Einsatz.

Kinderwagen brennt in Salzgitter - Feuerwehr rettet Familie

Ein Kinderwagen hat in einem Hausflur in Salzgitter Lebenstedt gebrannt. Als die Feuerwehr am Freitagabend im Distelweg ankam, war bereits der gesamte Treppenraum des Mehrfamilienhauses verraucht. Eine Bewohnerin saß laut Feuerwehr mit ihren Kindern und Hunden im ersten Obergeschoss fest.

"Ein Trupp unter Atemschutz hat dann einen Löschangriff vorgenommen", sagt Einsatzleiter Simon Rebel von der Berufsfeuerwehr Salzgitter. Anschließend wurde das Gebäude gelüftet und die Familie nach draußen geführt. Die Personen sind laut Einsatzleitung wohlauf.

Bewohnern wird der Fluchtweg abgeschnitten

Am Gebäude ist ein leichter Schaden entstanden: Das Treppenhaus ist verrußt, eine Scheibe ist zu Bruch gegangen. In einer unbewohnten Wohnung musste die Tür geöffnet werden, da ein Rauchmelder ausgelöst hatte.

In der Vergangenheit ist es laut Feuerwehr häufiger zu Kinderwagen-Bränden gekommen. "Das ist vor allem deshalb gefährlich, weil den Bewohnern der Fluchtweg abgeschnitten wird", so Rebel.

Nachdem die Feuerwehr ihre Arbeiten beendet hatte, übernahm die Polizei die Einsatzstelle.

Das könnte sie auch interessieren:

red