Salzgitteraner Kirchen bereiten sich auf den Weltgebetstag vor

Salzgitter. Auch in Salzgitter soll die internationale Glaubensfeier am 5. März stattfinden. Nur anders als in den Vorjahren.

Trotz der Corona-Pandemie findet in diesem Jahr der Weltgebetstag statt. Für Freitag, 5. März, ist die internationale Glaubensfeier geplant, die dennoch auch in Salzgitter anders verlaufen wird als in den Vorjahren. Darüber informiert Susanne Diestelmann von der Propstei Lebenstedt. Die Frauen des Inselstaates Vanuatu im Südpazifik stellen ihr Land vor und haben die Ordnung des Gottesdienstes erarbeitet, so die Mitteilung weiter. Die Komitees der Länder hätten viele Ideen und Ausweichmöglichkeiten gesammelt, wie der Weltgebetstag 2021 in Zeiten der Pandemie begangen werden kann.

In der Propstei Lebenstedt und den Katholischen Kirchengemeinden in Lebenstedt seien fast alle Gottesdienste zum Weltgebetstag abgesagt. Einzig die Kirchengemeinden Salder/Bruchmachtersen begehen in Salder den Gottesdienst nach der Ordnung unter den Hygienevorschriften und ohne gemeinsames Essen. Die Kirchengemeinde St. Andreas werde den Gottesdienst im Sommer im Freien nachholen, in der Stiftskirche Steterburg werde im Seitenportal der Kirche (zum Innenhof) am 5. März ganztägig ein Angebot zum Anschauen und Mitnehmen gemacht.

Bibel TV zeigt Weltgebetstags-Gottesdienst

Zudem werde der Fernsehsender Bibel TV am 5. März um 19 Uhr einen Gottesdienst zum Weltgebetstag zeigen. Ebenfalls um 19 Uhr ist Premiere des Gottesdienstes online: auf www.weltgebetstag.de, dem Weltgebetstags-Youtube-Kanal und vielen anderen Webseiten und Facebookseiten.

red