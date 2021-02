48 Salzgitteraner Ehrenamtliche erhalten die Ehrenamtskarte

Die von der Stadt Salzgitter eingeführte Ehrenamtskarte erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. In diesen Tagen fand – aufgrund der aktuellen Lage leider überwiegend per Postversand – die Übergabe von weiteren 48 Karten statt, teilt das Freiwilligenzentrum in Lebenstedt mit. „Engagierte Menschen sind die Leistungsträgerinnen und Leistungsträger, das Herz unserer Stadtgesellschaft“, wird Oberbürgermeister Frank Klingebiel zitiert. Er sei dankbar, dass sich viele Ehrenamtliche ohne Wenn und Aber für ihre Mitmenschen einsetzten. Das sei nicht selbstverständlich und verdiene Anerkennung.

Alter reicht von um die 20 bis über 90

Genauso vielseitig wie Salzgitter seien auch die mit der Ehrenamtskarte ausgezeichneten Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ihr Alter reiche von um die 20 bis über 90 Jahre und ihr Wirken umfasse die vielfältigsten Bereiche – von Sport und Soziales bis hin zu Kultur und Gesundheit, so der Geschäftsführer des Freiwilligenzentrums, Patrick Kolzuniak.

Die Einrichtung sei vor rund einem Jahr durch Beschluss des Verwaltungsausschusses beauftragt worden, die Einführung der Ehrenamtskarte in Salzgitter umzusetzen und zu koordinieren. Inzwischen hätten sich städtische Institutionen und gemeinnützige Vereine, vor allem aber zahlreiche Unternehmen bereiterklärt, für die Inhaberinnen und Inhaber der Ehrenamtskarte attraktive Vergünstigungen zu gewähren.

In Salzgitter gibt es 33 Angebote für Ehrenamtskartenbesitzer

Mit 33 Angeboten in Salzgitter existiere eine große Bandbreite vorwiegend regionaler Anbieter, die auch in schwierigen Zeiten leidenschaftliches Engagement für ihre Kunden zeigten. Hinzu kämen weitere rund 1200 Rabattangebote in Niedersachsen und Bremen. Eine aktuelle Übersicht finde sich unter www.freiwilligenserver.de.

Die Ehrenamtskarte komme für Personen in Betracht, die seit mindestens drei Jahren mindestens fünf Stunden pro Woche ehrenamtlich aktiv seien. Beantragt werden könne sie online über www.freiwilligenserver.de oder über das Freiwilligenzentrum Salzgitter.

