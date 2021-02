Lebenstedt. Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus eingedrungen. Doch was sie stahlen, ist noch unklar.

Unbekannte brechen in Haus in Salzgitter ein

Unbekannte sind am Freitag zwischen 14.30 und 16 Uhr in ein Einfamilienhaus am Hirschgraben eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, brachen sie die Kellertür auf und drangen so ins Gebäude ein. Anschließend durchsuchten sie die Räume.

Polizei bittet um Hinweise

Sie entwendeten „bislang nicht näher bekanntes Diebesgut“. Die Polizei bittet um Hinweise zu Beobachtungen von verdächtigen Personen oder Autos unter Telefon (05341) 1897-0.