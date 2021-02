Die Löscharbeiten in der Margeritenstraße in Salzgitter-Lebenstedt dauerten etwa 30 Minuten.

Pkw fängt in Lebenstedt beim Ausparken Feuer

Ein Pkw hat am Montag in der Margeritenstraße in Lebenstedt gebrannt. Gegenüber einem Reporter vor Ort ging die Polizei von einem technischen Defekt als Ursache des Brandes aus.

Gegen 15.30 Uhr versuchte der Fahrer seinen etwas eingeschneiten Wagen auszuparken. Dabei fing das Fahrzeug Feuer. Der Mann konnte das Auto rechtzeitig verlassen und blieb so unverletzt.

Die Feuerwehr löschte rund eine halbe Stunde

Als die Feuerwehr am Ort des Geschehens eintraf, stand der Wagen bereits in vollem Brand. Die Löscharbeiten dauerten rund eine halbe Stunde, da erst noch Wasser zum Löschen herbeigeschafft werden musste. Mehrfach entfachte sich das Feuer neu.

Ein weiterer Pkw, der neben dem brennenden Wagen geparkt war, wurde ebenfalls durch die Hitze beschädigt.

red