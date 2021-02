Schwerer Unfall: Zwei Autos stoßen bei Burgdorf frontal zusammen

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Montagnachmittag auf der L494 bei Burgdorf, wie die Feuerwehr mitteilt.

Gegen 16:20 Uhr stießen zwei PKW auf einer Kreuzung zwischen den Ortschaften Berel und Burgdorf frontal zusammen. Ein Fahrzeug schleuderte laut Mitteilung aufgrund der Wucht des Zusammenpralls in einen Graben. Während der Anfahrt bekamen die Feuerwehren noch die Meldung, dass ein Fahrzeug brennen sollte. Auch sollten Personen in den Fahrzeugen eingeklemmt sein.

Ersthelfer befreien Menschen aus PKW´s

Vor dem Eintreffen der alarmierten Kräfte aus Baddeckenstedt, Berel, Burgdorf und Nordassel konnten Ersthelfer die vier verletzten Personen, darunter zwei Kinder, aus ihren Autos befreien. Die Einsatzkräfte übernahmen bis zum Eintreffen eines Rettungshubschraubers aus Wolfenbüttel sowie dem Notarzt und insgesamt 4 Rettungswagen aus Salzgitter, eine Erstversorgung der Unfallbeteiligten.

L494 für zwei Stunden voll gesperrt

Auch der Entstehungsbrand an einem Fahrzeug konnte zügig gelöscht werden. Nachdem die verletzten Fahrzeuginsassen von der Unfallstelle in Krankenhäuser gebracht wurden, begannen die umfangreichen Aufräumarbeiten an der Unfallstelle: Fahrzeugtrümmer wurden entfernt und aufgrund der stark verschmutzen Fahrbahn musste massiv Ölbindemittel eingesetzt werden, wie die Feuerwehr Baddeckenstedt mitteilt.

Die L494 war für die Dauer des Einsatzes zwischen Berel und Burgdorf für zirka zwei Stunden voll gesperrt.

