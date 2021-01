Das Land zahlt rund 528.750 Euro zur Förderung des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) in Salzgitter. Mit dem Geld wird der Ausbau von Bushaltestellen in Engelnstedt (162.027 Euro) und die Erweiterung des Busbetriebshofs in Salzgitter-Bad (623.685 Euro) unterstützt. Das teilte am Freitag der Landtagsabgeordnete Christoph Plett (CDU) mit.

