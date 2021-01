Die Johanniterinnen und Johanniter in Salzgitter und Umgebung haben mehr als 500 Pakete für hilfsbedürftige Menschen in Osteuropa gesammelt.

Salzgitter. Die „Weihnachtstrucker“ des Hilfswerks haben die gesammelten Pakete mittlerweile nach Osteuropa gebracht und dort an Hilfsbedürftige verteilt.

Johanniter packen in Salzgitter und Region gut 500 Geschenkboxen

Insgesamt 570 Geschenkpakete hat der Johanniter-Regionalverband Harz-Heide, zu dem auch Salzgitter gehört, im Zuge der aktuellen Geschenkaktion des Hilfswerks für hilfsbedürftige Menschen in Osteuropa gepackt. Dies teilt Pressesprecherin Frauke Engel nun mit.

Johanniter-Aktion: „Weihnachtstrucker“ bringen Geschenkpakete nach Osteuropa

Die mit Nahrungsmitteln und Hygieneartikeln wurden zu Beginn des neuen Jahres dann von den Johanniter-„Weihnachtstruckern“, unterstützt von Partnerorganisationen, in die Ukraine und nach Rumänien gebracht und mittlerweile dort verteilt. „Wir danken allen Unterstützern und Förderern ganz herzlich“, sagt Regionalvorstand Christian Bauer. Die Aktion sehe er als „wichtiges Zeichen der Solidarität in Zeiten von Corona“.

Johanniter haben auch in Salzgitter für Spenden geworben

Die Johanniterinnen und Johanniter haben im Vorfeld - neben Salzgitter auch in Braunschweig, Celle und Uelzen - vor Supermärkten gestanden und um eine Spende für ein Geschenkpaket geworben, wie es in der Mitteilung weiter heißt. Auch in Schulen und Kindergärten wurde auf das Thema „Weihnachtstrucker“ hingewiesen, dazu Packaktionen organisiert und selbst beim Einsortieren von Mehl, Zucker, Reis und anderen Dingen angepackt.

Im gesamten Johanniter-Landesverband Niedersachsen und Bremen sind in diesem Zuge mehr als 4000 Pakete zusammen gekommen, bundesweit waren es laut eigenen Angaben exakt 49.404. Mittels eines Online-Angebots wurden zudem über 8300 „virtuelle Pakete“ in Form von Geldspenden gesammelt.

red