Autospiegel abgetreten: Polizei nimmt Männer in Lebenstedt fest

Sachbeschädigungen an rund 20 geparkten Fahrzeugen haben bis dato unbekannte Täter seit vergangenem Mittwoch im Bereich Schubertstraße/Suthwiesenstraße in Lebenstedt verursacht. Hauptsächlich traten sie dabei Seitenspiegel ab.

Lebenstedt: Polizei fasst mutmaßliche Autospiegel-Treter nach Zeugenhinweisen

Am frühen Freitagabend wurden Polizei-Zivilfahnder dann jedoch nach Zeugenhinweisen auf einen 27-Jährigen und dessen ein Jahr jüngeren Begleiter aufmerksam. Die beiden Salzgitteraner, laut Mitteilung zu diesem Zeitpunkt stark alkoholisiert, stehen in dringendem Verdacht, an diesem Abend in der Schumannstraße die Außenspiegel von mehr als zehn Autos abgetreten zu haben.

Betrunkene Verdächtige wehren sich bei Festnahme in Lebenstedt heftig

Als die Beamten die Männer festnehmen wollten, leisteten diese erheblichen Widerstand und griffen gezielt mit Faustschlägen und Tritten an. Die Polizisten konnten die Attacken aber abwehren und blieben so unverletzt, heißt es weiter. Die beiden Tatverdächtigen mussten die Nacht zu Samstag in Gewahrsam verbringen (und dafür auch die Kosten tragen), gegen sie wurden zudem mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Polizei bittet nun weitere Zeugen und durch die oben genannten Vorfälle Geschädigte, die sich bislang nicht gemeldet haben, dies unter (05341) 18970 zu tun.

red