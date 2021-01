Die Täter brachen in die Lagerhalle in der Straße „Erzwäsche“ in Gebhardshagen ein, indem sie eine Tür beschädigten.

Gebhardshagen. Zwischen Freitagabend und Montagfrüh sind die Täter in die Halle in der Straße „Erzwäsche“ eingebrochen. Dabei beschädigten sie eine Zugangstür.

Einbrecher steigen in Lagerhalle in Gebhardshagen ein

Einbrecher sind zwischen Freitag, 15. Januar, und Montag, 18. Januar, in eine Lagerhalle in Gebhardshagen eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, ist bis dato noch unklar, ob etwas gestohlen wurde. Die genaue Schadenssumme ist noch unbekannt Die genaue Tatzeit liegt laut Polizeibericht zwischen Freitag, 16.30 Uhr, und Montag, 7.30 Uhr.

Zugangstür beschädigt

In dieser Zeit haben sich die Täter Zugang zu der Lagerhalle in der Straße „Erzwäsche“ in Gebhardshagen verschafft. Dazu beschädigten die Täterinnen das Segment einer Zugangstür. Bis dato ist noch unklar, ob sie aus der Halle, in der sich auch mehrere Büroräume befinden, etwas entwendet wurde. Die Schadenshöhe werde derzeit ermittelt, heißt es im Polizeibericht.

