Baddeckenstedter Feuerwehr: Corona-Jahr mit Disziplin gemeistert

Ein durchweg positives Resümee zur Situation der 17 Feuerwehren zog Samtgemeindebrandmeister Christian Harbich, als insgesamt 35 Kommandomitglieder, Führungskräfte und Funktionsträger der Feuerwehren sowie Samtgemeindebürgermeister Klaus Kubitschke zu einem kontaktlosen Online-Jahresabschlusssitzung zusammenkamen. Die Samtgemeinde hatte den Kameraden die Möglichkeiten der digitalen Konferenzplattform zur Verfügung gestellt.

Große Sorgen und Unsicherheiten

Mitte März 2020 hatte es noch zum Beginn der Corona-Pandemie große Sorgen und Unsicherheiten gegeben, erinnerte Harbich in seinem Bericht. Aber alle hielten zusammen. „Bis heute konnten und können wir die Verfügbarkeit aller 17 Ortsfeuerwehren sicherstellen.“ Betonte er zufrieden.

Aber das Corona-Jahr 2020 barg viele Herausforderungen: So konnten die Übungsdienste in allen Abteilungen der Feuerwehren kaum stattfinden. „Ganz zu schweigen von den wichtigen gemeinschaftlichen Veranstaltungen, Feste oder Jubiläen, die Aktionen in den Kinder- und Jugendfeuerwehren oder auch gesellschaftlichen Zusammenkünfte der Alters- und Ehrenabteilungen, die überhaupt nicht möglich waren und sind“, bedauert Harbich sehr.

Auch Aktionen der Jugendfeuerwehr Baddeckenstedt konnten im Corona-Jahr kaum stattfinden. Foto: Andrea Leifeld

Gerade dieses „kameradschaftliche Miteinander“ sei ein wichtiger Baustein für alle Herausforderungen und einen stabilen Zusammenhalt aller Einsatzkräfte. Sogar der Neubau des Feuerwehrhauses in Heere musste im März 2020 ohne Einweihungsfeier bezogen werden - der Beginn der Corona-Pandemie hatte die bereits geplante Feier platzen lassen. Und die Unternehmungen der Kinderfeuerwehr Baddeckenstedt, erst im November 2019 gegründet, mussten im Corona-Jahr oftmals ausfallen.

Anzahl der Verkehrsunfälle wohl pandemiebedingt gesunken

Im Jahresbericht 2020 rückten die Wehren der Samtgemeinde zu 100 Einsätzen aus. Diese Zahlen liegen gut ein Drittel unter den Vorjahresniveau. Es waren keine großen Unwetterereignisse zu verzeichnen und die Anzahl der Verkehrsunfälle seien offenbar pandemiebedingt gesunken.

Aber ein geruhsames Jahr war es dennoch nicht: Gehäuft mussten die Einsatzkräfte sehr schwere Situationen mit kritischen Einsatzlagen und insgesamt fünf verstorbenen Menschen bewältigen. Zu erwähnen sei diesbezüglich das tragische Unglück am Bahnhof Baddeckenstedt, bei dem ein 15-jähriger Schüler tödlich verunglückte. Andere belastende Einsätze waren die Bergung eines Menschen aus einem Brunnenschacht oder ein schwerer Verkehrsunfall nahe der Ortschaft Burgdorf.

Wichtige Notfallbetreuung bei belastenden Einsätzen

In diesen Fällen zeige sich, wie wichtig in den ersten Stunden nach solch belastendenden Einsätze eine persönliche Notfallbetreuung für die Angehörigen als auch der Einsatzkräfte ist. „Ich bin froh und dankbar, dass wir dafür jederzeit auf das Kriseninterventionsteam der Feuerwehr Salzgitter zählen können“, betonte der Samtgemeindebrandmeister ausdrücklich.

Doch gab es auch Erfreuliches zu berichten. Zwei neue Löschfahrzeuge wurden für die Wehren in Westerlinde und Klein Elbe in den Dienst gestellt. Außerdem wurden zwei neue Mannschaftstransportfahrzeuge (MTW) beschafft. Und die Feuerwehr in Heere konnte ihre neue Feuerwache beziehen.

Harbich blickt zuversichtlich in die Zukunft

„In allen Punkten geht unser gemeinsamer Dank an die politischen Vertreter und Verwaltung für die Bereitstellung der notwendigen finanziellen Mittel, um die die erforderliche Ausstattung auf einen zeitgemäßen Stand zu bringen“, dankte Harbich. Einen Dank, den Samtgemeindebürgermeister Klaus Kubitschke gerne erwiderte: „Wir wissen, was wir an unseren Feuerwehren haben.“

Dass die Feuerwehrleute in der Samtgemeinde trotz aller widriger Umstände hochmotiviert und engagiert sind sieht man daran, dass neben den ganzen Einsätzen, der Sicherstellung der „Betriebsbereitschaft“ und der Kreativität bei dem Angebot von kontaktlosen Online- Diensten, auch sehr eifrig in den einzelnen Gruppen der Initiative „Zukunft unserer Feuerwehren in Baddeckenstedt“ mitgearbeitet wird. Trotz Corona wurde im Rahmen des Möglichen weiter an der Entwicklung in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit, Image und interner Organisation gearbeitet, blickte Harbich zuversichtlich in die Zukunft.