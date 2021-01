Bürger schulden der Stadt Salzgitter 2020 eine Million Euro

Die Summe, die die Bürger der Stadt schulden, wächst von Jahr zu Jahr an. 2018 überwanden die Außenstände erstmals die 10-Millionen-Marke – und das, obwohl die Stadt bereits auf eine zweite Mahnung verzichtet und mit effizienten Methoden gegen ihre Schuldner vorgeht. Daran hat 2020 auch die Pandemie nichts geändert. Im vergangenen Jahr stieg die Summe der Außenstände weiter an.

Doch angesichts von Gesamtschulden über rund 400 Millionen Euro, die die Stadt selber abzuleisten hat, wirken die kommunalen Forderungen an die Bürger eher wie eine Kleinigkeit. In den meisten Fällen geht es um allenfalls 50 Euro (60 Prozent), nur in sechs Prozent der Fälle um Beträge von mehr als 200 Euro. Da werden Hundesteuern verweigert (2020: 116.300 Euro), Abfallgebühren ignoriert (119.500 Euro), Musikschul-Beiträge versäumt (4100 Euro) oder die Zahlung der Gewerbesteuer verdrängt (2,62 Millionen Euro). Das summierte sich im vergangenen Jahr auf üppige 11,27 Millionen Euro.

Bußgelder, Gebühren und Steuern werden nicht gezahlt

Bußgelder, Gebühren und Steuern, die Schuldner säumig sind – sie zählt Wilfried Kabisch, Leiter des 35-köpfigen Fachgebiets Stadtkasse, das auch für die Vollstreckung in der Samtgemeinde Baddeckenstedt zuständig ist. Denn wer nicht zahlt, riskiert Mahnung und Vollstreckung, damit weitere Gebühren, Kosten, Zuschläge oder Zinsen. 28.957 Mahnungen (2019: 29.728) musste das Amt 2020 verschicken, um Außenstände von 8,1 Millionen Euro (2019: 12,6 Millionen Euro) einzutreiben. Die Zahl lag niedriger, weil die Stadt lockdown-bedingt im Frühjahr für etwa zwei Monate gar keine Zahlungsaufforderungen versandt hat.

Die Grafik zeigt, dass sich die Höhe der Außenstände der Stadt bei rund 10 Millionen Euro einpendelt – mit steigender Tendenz. Heruntergerechnet auf die derzeit 106.353 Einwohner Salzgitters bedeutet das, dass jeder Bürger der Stadt rund 98 Euro schuldet. Foto: Jürgen Runo

Die Art der Schulden ist unterschiedlich. Den Spitzenreiter bilden Gewerbesteuer-Forderungen, mit stark steigender Fallzahl gefolgt von Knöllchen, deren Zahlung etwa ertappte Raser oder Falschparker der Stadt verweigerten. Die Einnahmen lagen hier am Ende deutlich höher als im Vorjahr: 626.400 Euro waren es 2019, im vergangenen Jahr 942.600 Euro. Grund: Es kamen erstmals Verstöße gegen die Corona-Auflagen hinzu.

Auffällig ist für Kabisch, wie schnell dafür ertappte Bürger die Zeche zahlten. 2020 wurden rund 86 Prozent der 1300 Rechnungen wegen Verletzung von Masken- und Abstandspflicht in Höhe von mehr als 300.000 Euro prompt beglichen. Anders war es bei den Bußgeldern wegen Schwarzarbeit. Hier kamen die Adressaten den Zahlungsaufforderungen möglicherweise wegen knapper Kasse nur sehr zögerlich nach. Gerade mal 30 Prozent der 185 Rechnungen in Gesamthöhe von ebenfalls mehr als 300.000 Euro wurden prompt beglichen. Folge: Die Stadtkasse ist immer noch hinter mehr als 200.000 Euro her, die im vergangenen Jahr offen blieben.

Wie die Stadt die Schulden der Bürger eintreibt

Wer nicht zahlt, wird zunächst gemahnt. Fließt immer noch kein Geld, kann die Stadt direkt Summen auf dem Konto oder Löhne pfänden. Das war im vergangenen Jahr 1294 Mal der Fall (2019: 1828 Mal). Herrscht beim Schuldner tatsächlich Ebbe, sucht ihn der Vollstreckungsdienst daheim auf, um bar zu kassieren oder Ratenzahlungen zu vereinbaren. Bleibt dies ebenfalls erfolglos, kann die Stadt beim Amtsgericht eine Vermögensauskunft beantragen. Das war im vergangenen Jahr 229 Mal der Fall (2019: 282). Eine sehr effiziente Methode sei dies, sagt Kämmerer Eric Neiseke. Denn wer sich immer noch verweigert, riskiert Einträge bei der Wirtschaftsauskunftei Schufa und muss um seine Kreditwürdigkeit bangen. Dennoch: Auf Schulden in Höhe von 1,1 Millionen Euro aus dem vergangenen Jahr wird die Stadt wohl noch länger warten müssen: Hier erwiesen sich Bürger dauerhaft als mehr oder minder mittellos.

Bei denen, die das Geld vorsätzlich nicht zahlen wollen, haben sich Wohnungsdurchsuchungen, aber auch „Ventilwächter“ als wirksames Mittel erwiesen. Letztere lassen aus den Reifen von Autos der Schuldner nach bis zu 500 Metern nach dem Start die Luft raus. 2020 verzichtete die Stadt auf beide Vorgehensweisen. „Wegen der Pandemie haben wir Mitarbeiter, die im Außendienst tätig sind, nur sehr zurückhaltend eingesetzt“, sagt Kabisch.

Was wunder, dass manche Bürger, denen die Stadt wegen ihrer Außenstände Druck macht, wenig begeistert reagieren. Wegen verbaler Ausfälle eines Schuldners zog die Verwaltung 2020 erstmals wegen Beleidigung vors Amtsgericht und erreichte dort – im Zusammenhang mit anderen Beleidigungen gegen Behörden – gar eine Verurteilung.

Doch die Tat blieb ein Einzelfall. Beschimpfungen und unflätige Bemerkungen seien seine Kollegen längst gewohnt, sagt Kabisch. Doch wenn es zu Einschüchterungsversuchen oder gar zu Bedrohungen komme, sei die rote Linie überschritten.