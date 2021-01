Gegenverkehr in Salzgitter übersehen: Autofahrer (28) verletzt

Weil ein 28-jähriger Autofahrer aus Braunschweig am Samstag um 12.25 Uhr einem anderen Wagen am Schäferkamp die Vorfahrt nahm, kam es laut Polizei zu einem schweren Unfall (Symbolbild).

Lebenstedt. Weil ein 28-jähriger Autofahrer die Vorfahrt missachtete, kam es am Samstag am Schäferkamp zum Unfall. Zwei Menschen wurden leicht verletzt.

Weil ein 28-jähriger Autofahrer aus Braunschweig am Samstag um 12.25 Uhr einem anderen Wagen am Schäferkamp die Vorfahrt nahm, kam es laut Polizei zu einem schweren Unfall. Wie die Beamten mitteilten, war der Mann auf der Neißestraße in Richtung Peiner Straße unterwegs. Als er nach links in den Schäferkamp abbiegen wollte, übersah er das Auto eines 70-jährigen Mannes aus Salzgitter, das ihm entgegenkam. Es kam zur Kollision. Der 28-Jährige und seine 23-jährige Beifahrerin wurden dabei laut Polizeiangaben leicht verletzt.

Unfall in Salzgitter: Gesamtschaden von 11.500 Euro

Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei musste die Straße kurzzeitig sperren. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf rund 11.500 Euro.