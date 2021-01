Polizei löst Treffen mit 14 Personen in Salzgitter auf

14 Personen, darunter sechs Kinder, traf die Polizei am Mittwochabend in einer Wohnung in der Breslauer Straße in Thiede an.

Einen Verstoß gegen die geltenden Kontaktbeschränkungen hat die Polizei am Mittwoch in Thiede festgestellt. Wie die Polizei mitteilte, befanden sich 14 Personen, darunter sechs Kinder, in einer Wohnung in der Breslauer Straße. Die Polizei leitete Ordnungswidrigkeitsverfahren ein Die Polizei traf die Gruppe am Mittwoch gegen 21.35 Uhr in der Wohnung an und beendete das Treffen.

Entsprechende Ordnungswidrigkeitsverfahren wurden eingeleitet, teilt die Polizei mit. Anlässlich dieses Vorfalls weist die Polizei erneut darauf hin, sich an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu halten. Bei Verstößen, schließt der Bericht, werde die Polizei weiterhin konsequent einschreiten.

red