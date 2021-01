Teamleiter aus Salzgitter wegen Belästigung vor Gericht

Nicht nur in Freibädern ein Problem: Ein Fall von sexueller Belästigung am Arbeitsplatz beschäftigte das Amtsgericht Salzgitter. (Symbolbild)

Unter Kolleginnen nannte man ihn „den notgeilen Ingo“ (Name geändert). Der stellvertretende Teamleiter im Volkswagenwerk in Salzgitter hatte es sich zur Gewohnheit gemacht, anzügliche Sprüche abzulassen, sich auch einmal hinter eine Mitarbeiterin zu stellen und sein Geschlechtsteil an ihr Gesäß zu drücken. So schildern es zwei Frauen.

In der Nachtschicht des 5. Dezember 2019 kommt der verheiratete Mann zu Anja S., die im Büro Zettel ausfüllen musste. Er nimmt Platz, zieht sie auf seinen Schoß, küsst ihren Hals und fasst ihr an die Brüste. Schockiert reißt sich die Frau los, springt auf und rennt aus dem Raum. Später kehrt sie zurück und will die liegengebliebene Arbeit nachholen. Wieder kommt „Ingo“ dazu. Diesmal entblößt er sich vor ihr, und fordert sie auf, sein Geschlechtsteil mit Klebepunkten zu versehen. So berichtet es Anja S., deren tatsächlicher Name anders lautet, bei der Polizei.

„Ingo“ sitzt im Gericht und lächelt entspannt

Zunächst trägt den Vorfall mit sich herum und schweigt. Doch ihr Mann spürt, dass etwas an ihr nagt. Irgendwann hält sie es nicht mehr aus – und berichtet ihm alles. Das musst du melden, ermutigt er sie. Ihre Vorgesetzten zeigen sich skeptisch. Als sich schließlich eine Betriebsrätin einschaltet und das Opfer zur Polizei geht, kommt Bewegung in die Sache.

Mehr als ein Jahr später sitzt „der notgeile Ingo“ entspannt in einem Freischwinger in Saal 011 des Amtsgerichts Salzgitter. Das rechte Beine angewinkelt über das linke geschlagen, lauscht er lächelnd den Vorwürfen und zuckt nicht mit der Wimper, als sein Spitzname fällt.

Beschuldigter behauptet: Es ist eine Lüge aus Neid

Ingo A. bestreitet alles. In der Hoffnung, dass Aussage gegen Aussage steht? Weitere Zeugen des Vorfalls gab es nicht. Er sei immer noch „fassungslos“ angesichts der Vorwürfe, beteuert der 51-Jährige. „Warum soll ich Arbeitsplatz, Ehe und Beruf aufs Spiel setzen?“ Als Motiv kann er sich Eifersucht und Neid auf sein „gutes Leben“, die Urlaube und die Karriere mit dem Aufstieg zum stellvertretenden Teamleiter vorstellen. „Es gibt genug Leute, die mir das nicht gönnen. Für mich war das ein normaler Arbeitstag, der normal begann und normal endete.“

An Vorfälle mit Anja S., gegenüber der er weisungsbefugt war, könne er sich nicht erinnern. Er stellt sich als Opfer dar. Einige Tage nach der Nachtschicht habe man ihn ins Büro gerufen. Sein Chef und Abteilungsleiter hätten ihm nur eröffnet, dass er Anja S. sexuell belästigt habe. „Wie ein Schwerverbrecher musste ich vom Hof“, klagt er. Kurz darauf lag die fristlose Kündigung im Briefkasten.

„Wollen Sie sagen, die Frau habe sich das alles ausgedacht?“

Auf dem Wege eines schriftlichen Strafbefehls nach Aktenlage erlegte das Amtsgericht Ingo A. eine Geldstrafe auf. 60 Tagessätze zu je 60 Euro hätte er zahlen sollen. Dagegen legt er Einspruch ein – so kommt es nun zur Hauptverhandlung.

Die zuständige Oberstaatanwältin Ute Lindemann schüttelt den Kopf bei der Einlassung von Ingo A.: „Wollen Sie sagen, die Frau habe sich das alles ausgedacht? Diese detaillierte Schilderung mit Handlungsabbrüchen und allem?“ Eine Aussage, die sie als äußerst glaubhaft einschätzt. Zumal eine weitere Kollegin von Anja S. von ähnlichen Übergriffen berichtet? „Ihr Verteidiger wird ihnen gesagt haben, wie ihre Chancen hier stehen. Gehen Sie nochmal in sich.“ Am Ende einer Hauptverhandlung stünde vermutlich eine viel härtere Strafe, macht sie deutlich.

Eine Kollegin, Ingo A. sei „sexuell nicht mehr steuerbar“

Doch Ingo A. will nicht in sich gehen. Es sieht sich außerstande, die Tat zu gestehen, den Einspruch zurückzunehmen und sich zu entschuldigen. Genau das fordert die Oberstaatsanwältin: ein Geständnis und die öffentliche Entschuldigung gegenüber dem Opfer. „Ich will nicht, dass sie hier rausgehen und behaupten, man habe sie zu Unrecht verurteilt.“ Die Anwältin des Opfers, das als Nebenklägerin auftritt, befürchtet: „Sonst macht er doch so weiter!“ Ihrer Mandantin will man die Aussage vor Gericht durch ein Geständnis des Täters ersparen.

Im Gegenzug stellt man ihm in Aussicht, das weitere Verfahren wegen der sexuellen Belästigung einer anderen Frau einzustellen. Sie hatte ohnehin keinen Wert auf eine Strafverfolgung gelegt und bei der Polizei als Zeugin für ihre Kollegin ausgesagt. Sie gab laut der Oberstaatsanwältin zu Protokoll, Ingo A. sei „sexuell nicht mehr steuerbar“. „War die auch scharf auf ihren Posten?“

Die zögerliche Entschuldigung

Erst nach einem langen Gespräch mit seinem Verteidiger Martin Voß schwenkt Ingo A. um. Er stöhnt und ächzt. „Erstmal Hallo“, sagt er in Richtung von Anja S. „Ich möchte mich bei dir entschuldigen und sagen, dass es mir aufrichtig leidtut, was in der Nacht passiert ist.“ Sie schaut ihn an und nickt kurz.

Die Oberstaatsanwältin gibt Ingo A. noch einen Satz mit: „Frauen wollen so nicht behandeln werden. Noch einmal kommen sie nicht so davon.“ Ingo A. sagt nur: „Wenn Sie das sagen.“

Opfer: „Vielleicht geht er ja doch ins sich“

Anja S. zittern nach der Verhandlung noch ein wenig die Hände. Das öffentliche Eingeständnis seines Fehlverhaltens war gut für sie. Ob die Entschuldigung wohl ernst gemeint war? „Das ist die Frage. So wie er sich hier gibt… Aber vielleicht geht er ja doch in sich.“ Und anderen Frauen bliebe so etwas erspart.

Seinen Einspruch nimmt Ingo A. zurück. Er muss nun 3600 Euro Strafe zahlen, die in die Staatskasse fließen. Zudem trägt er die Verfahrenskosten und muss die Anwältin des Opfers bezahlen. Seinen Job ist Ingo A. los. Gegen die Kündigung klagt er, obwohl er offenbar schon eine neue Arbeit hat.