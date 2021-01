Zu einem Einbruch ist es von Mittwoch, 13. Januar, auf Donnerstag, 14. Januar, im Schmiedeweg in Groß Mahner gekommen. Wie die Polizei mitteilt, drangen die Täter in der Zeit von 17 Uhr am Mittwoch bis 10 Uhr am Donnerstag in das Haus ein.

Täter richten in Groß Mahner Sachschaden an

Der oder die Täter, so der Bericht weiter, verschafften sich durch ein Fenster Zugang zu dem Haus und verursachten dabei einen Sachschaden von schätzungsweise 200 Euro. Zu einem Diebstahl kam es dagegen nicht.

red