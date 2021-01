Salzgitter in 100 Sekunden ist auf Youtube zu sehen.

„Salzgitter in 100 Sekunden“ klärt Bürger über Wissenswertes auf

Was haben ein Fotokalender, ein Museumsleiter und eine Kostenerhöhung bei der Beantragung von Personalausweisen gemeinsam? Die Stahlstadt informiert über sie auf ihrem Youtube-Kanal in dem Format „Salzgitter in 100 Sekunden“. Arne Homann ist neuer Leiter des Schlossmuseums Salder Bei dem Fotokalender handelt es sich um eine Zusammenstellung des Künstlers André Kugellis mit dem Titel „Salzgitter aus 12 Perspektiven“.

Er ist im Onlineshop der Tourist-Information in den Größen A2 und A3 für 10 respektive 15 Euro erhältlich. Bereits seit dem ersten November hat das Schlossmuseum in Salder einen neuen Leiter. Der studierte Archäologe und Historiker Arne Homann war vorher Leiter des Schulmuseums in Steinhorst und Leiter der Öffenltichkeitsarbeit der Museen im Kreis Gifhorn.

Vorstellung von Schloss Salder

„Schloss Salder ist ein wirklich toller Ort“, zeigt sich der 41-Jährige begeistert von seinem neuen Arbeitsplatz. „Auf über 3500 Quadratmetern Dauerausstellungsfläche zeigen wir zahlreiche raumgreifende Installationen.“ 2500 Menschen haben den Youtube-Kanal abonniert Drittens informiert die Stadt über geänderte Preise für Personalausweise. Ein Antrag kostet nun 37 Euro statt vorher 28,80 Euro. Dafür entfallen Kosten für die Aktivierung der Onlinefunktion sowie die Entsperrung des elektronischen Identitätsnachweises.

Wie gehabt bleibt der Ausweis für zehn Jahre gültig. Weitere Informationen stellt die Stadt auf www.salzgitter.de bereit. Die Stahlstadt unterhält ihren Youtube-Kanal bereits seit 2012, 2440 Personen haben ihn abboniert. In regelmäßigen Abständen gibt die Stadt hier Neuigkeiten aus Salzgitter bekannt.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=sX-78CwaTgA

red