Salzgitter: Neubau für Krankenhaus muss kleiner ausfallen

Das St. Elisabeth-Krankenhaus ist in die Jahre gekommen. Seit langem plant man einen Ersatzneubau. Der sollte zunächst mehr als 50 Millionen Euro kosten, 2018 landete man dann bei knapp 35 Millionen. Um dieses Budget halten zu können, mussten die Baupläne nun nochmals überarbeitet werden.

Manch einem Salzgitteraner wird die Geschichte um einen Neubau für das Krankenhaus St. Elisabeth im Süden der Stadt vorkommen wie eine mit unzählbaren Kapiteln und immer neuen Cliffhangern. Pläne für einen „Ersatzneubau“ des in die Jahre gekommenen Gebäudes, das zu Beginn des abgelaufenen Jahrhunderts noch als Kinderheim fungierte und in den 1980er Jahren erweitert wurde, gibt es seit weit mehr als einem Jahrzehnt. Schon 2009 stellte das Land Niedersachsen eine Förderung grundsätzlich in Aussicht, ein entsprechender Antrag der Klinik Antrag im Jahr 2013 wurde jedoch abgelehnt.

Knapp zehn Jahre später stand fest: Das Land fördert einen rund 35 Millionen Euro teuren Neubau mit 24,5 Millionen Euro, rund zehn Millionen fließen aus Mitteln des Trägers, dem Elisabeth-Vinzenz-Verbund mit Sitz in Berlin. Pressemitteilungen wurden versendet, die Politik lobte den eigenen Beitrag und die Bedeutung für die Stadt.

2019 verkündete man dann: Das Baufeld ist geräumt, im August geht es los mit den Arbeiten. 2023, so damals die Hoffnung von Geschäftsführer Lutz Blume, sollte das neue Gebäude stehen. Seitdem war nichts zu sehen auf dem Areal an der Liebenhaller Straße. Keine Arbeiten, kein neues Gebäude.

Vorheriger Entwurf sprengt das Budget

Das soll sich nach der Hoffnung von Geschäftsführer Blume im Jahr 2021 ändern. Kurz vor Weihnachten hat man einen neuen Bauantrag eingereicht. Es ist der zweite. Für den ersten lag bereits die Genehmigung vor. Doch die Vorzeichen haben sich geändert. Das neue Krankenhaus wird kleiner ausfallen müssen.

Denn im Sommer 2020 stellte man fest: Der bisherige Entwurf, der auf Pläne aus dem Jahr 2013 zurückgeht und 2017 wieder aufgenommen wurde, sprengt das Budget. Um geschätzte sieben Millionen Euro. Der Grund: „Die Kostensteigerungen in der Baubranche“, erklärt Blume. „Wir haben dann Mitte 2020 die Reißleine gezogen.“ Das St. Elisabeth-Krankenhaus machte sich mit einem neuen Architekten daran, die Baupläne abzuspecken.

Apotheke, Terrasse und Innenhof wurden gestrichen

Das Resultat: Der Neubau fällt um ein Sechstel kleiner aus als bisher geplant. Um genau zu sein ist er 12,30 Meter kürzer, schildert der technische Leiter des Krankenhauses, Thomas Kaczmarczyk. Statt 12.000 Quadratmetern Fläche, wie bisher geplant, soll der Neubau noch 10.000 Quadratmeter aufweisen. Blume betont: „Wir haben nur Flächen herausgenommen, die nicht zur kritischen Infrastruktur gehören.“

So soll der Neubau aussehen. Im aktualisierten Entwurf ist er rund 12,30 Meter kürzer als bislang geplant. Foto: St. Elisabeth-Krankenhaus / Illustrierung

So war beispielsweise eine Apotheke im Haus vorgesehen, sogar einen Pächter hatte man bereits. Die wurde nun gestrichen. Zudem wurden „Technikflächen“ nach draußen verlegt und die Kapelle mit der Cafeteria zu einem „Multifunktionsraum“ zusammengelegt, der Innenhof und die Terrasse ersatzlos aus dem Entwurf entfernt. Auch verzichtet man auf eine Bettenaufbereitung in jedem Stockwerk nahe bei den Stationen, sondern lässt diese Aufgabe zentral im Keller erledigen. Weiterhin fällt der vorgesehene Zuwachs an Betten – 120 inklusive einer Reserve, sollen im Neubau zur Verfügung stehen – kleiner aus, schildert Blume. Es sollen 20 Betten weniger sein, als bislang vorgesehen. Derzeit stehe das Krankenhaus mit 108 Betten im Plan des Landes, so Blume.

Vorgabe war: „Was ist verkraftbar“

An den wesentlichen Bereichen spare man aber nicht, hebt der Geschäftsführer hervor: „Wir planen etwa weiter mit drei Operationssälen.“ Die Maßgabe sei gewesen: „Was ist verkraftbar?“

In gewisser Hinsicht sei der neue Entwurf sogar besser als der alte: „Die Erfahrungen aus der Corona-Pandemie sind eingeflossen.“ Konkret heißt das: Eine klare Trennung des ambulanten und stationären Bereichs, eine Trennung der Wege für Patienten und Personal sowie eine größere Flexibilität in der Nutzung, etwa bei der Intensivstation. Zudem verbessere sich die Zufahrtssituation für die Feuerwehr – weil das Gebäude weniger Raum einnimmt. Optisch soll sich in der Außenansicht im Vergleich zum vorherigen Entwurf nicht viel ändern.

Das Landesministerium habe sein Okay für die Neuplanung gegeben, Lutz Blume hofft darauf, dass der neue Bauantrag im ersten Halbjahr bewilligt wird. „Damit wir in der zweiten Jahreshälfte endlich Beton in die Erde bringen können.“

Was bedeuten die neuen Pläne für den Umzug des Gesundheitsamtes?

2024 soll das Gebäude fertig sein. Mindestens ein Jahr später als noch 2019 gedacht. Eine Verzögerung, die weitere Folgen nach sich zieht: Denn auf dem Gelände soll auch das Gesundheitsamt der Stadt einziehen, welches bis dato im alten Klinikum am Ziesberg untergebracht ist. Das alte Klinikum soll anschließend abgerissen werden, um einem Wohngebiet Platz zu machen. Das alles ist nach den bisherigen Plänen aber erst nach Fertigstellung des Ersatzneubaus für St. Elisabeth möglich.

Thomas Kaczmarczyk, Technischer Leiter des Krankenhauses, bekommt als eingefleischter Salzgitteraner mit, „dass die Leute inzwischen sagen: Ich glaube das alles erst, wenn ich Bagger sehe“. Doch die sollen nun endlich bald rollen. Wirklich. Blume, der seinen Posten als Geschäftsführer 2017 übernahm, findet: „Das Kapitel muss einmal ein Ende haben.“