Salzgitter: Pläne für Lesse liegen zur Einsichtnahme aus

Die Flächennutzungsplanänderung für Lesse und der Bebauungsplan Les 8 für „Nördlich Bereler Straße“ in Lesse sowie die Begründung zum jeweiligen Plan und die jeweilige Zusammenfassende Erklärung können im Rathaus der Stadt Salzgitter eingesehen werden, teilt die Stadt mit.

Interessenten müssen Termin ausmachen

Allerdings gilt zu beachten: Aufgrund der Corona-Pandemie müssen Interessierte vor ihrem Besuch einen Termin mit dem Fachgebiet Stadtplanung im Rathaus in Lebenstedt unter der Telefonnummer (05341) 839-3533 oder per E-Mail planung@stadt.salzgitter.de ausmachen. Weitere Informationen gibt es auf der Internetseite der Stadt Salzgitter unter www.salzgitter.de/rathaus/fachdienste/Auslegungen.php. Die Sprechzeiten sind am Montag, Dienstag, Freitag von 9 bis 12 Uhr sowie am Donnerstag von 14 bis 18 Uhr.

red