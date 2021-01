Die Polizei hat in der Sonntag zu Sonntag sieben Personen angetroffen, die sich nicht an die Abstandsregeln hielten.

Lebenstedt. Die Polizei traf die sieben Betroffenen in der Nacht zu Sonntag auf einem Garagenhof an. Es wurden Platzverweise ausgesprochen.

Auf einem Garagenhof in der Straße Am Haudorn in Lebenstedt hat die Polizei in der Nacht zu Sonntag gegen 1.30 Uhr sieben Personen angetroffen, die sich nicht an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln hielten.

Gegen die Betroffenen wurden Platzverweise verhängt, wie Polizeisprecher Matthias Pintak nun mitteilte. Man prüfe zudem, ob Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet werden müssen.

red