Salzgitter: Alkoholisierter Autofahrer rammt neues Wohnmobil

Lebenstedt. Gleich zwei geparkte Fahrzeuge beschädigte ein Autofahrer am Mittwochabend. Darunter ein fast fabrikneues Wohnmobil.

Ein 33-Jähriger aus Salzgitter war der Polizei zufolge gegen 20.15 Uhr mit seinem Auto auf dem Schlehenweg in Richtung der Straße Am Brinke unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve sei er mit seinem Pkw gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Transporter gestoßen. Der Transporter wiederum wurde durch den Aufprall gegen ein ebenfalls geparktes nagelneues Wohnmobil geschoben.

An allen drei Kraftfahrzeugen entstand Sachschaden, der laut einem Polizeisprecher in die Tausende geht. Als die Polizei den Unfall aufnahm, stellte sie fest, dass der Verursacher nach Alkohol roch. Darauf beschlagnahmten die Beamten den Führerschein des Mannes und nahmen ihn mit auf die Dienststelle, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

epw