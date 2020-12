Stadt holt ab Mitte Januar Weihnachtsbäume ab

Salzgitter. Der Städtische Regiebetrieb wird ab Mitte Januar in Salzgitters Stadtteilen die Weihnachtsbäume abholen. Allerdings ohne Schmuck und in Teilen.

Die Weihnachtsbäume werden im Januar vom Städtischen Regiebetrieb (SRB) abgeholt. Darauf weist die Stadt hin. Der SRB bittet darum, den Baum ohne Schmuck und in Teilen bis 1,50 Meter erst am Abfuhrtag bis 7 Uhr an die Straße zu stellen. Es sei darauf zu achten, dass der Straßenverkehr nicht behindert wird. Sonstiger Grünschnitt wird laut SRB im Rahmen der Weihnachtsbaumabfuhr nicht abgeholt.

Diese Abfuhrzeiten gelten:

In Salzgitter-Bad, Gebhardshagen, Lebenstedt und Thiede sind die Bäume zwischen Montag, 11., und Freitag, 15. Januar, am Abfuhrtag der Biotonne rauszustellen.Zwischen Montag, 18., und Freitag, 22. Januar, werden die übrigen Stadtteile wie folgt abgefahren: am Montag, 18. Januar, Calbecht, Engelnstedt, Engerode und Lobmachtersen: am Dienstag, 19. Januar, Beinum, Gitter, Groß Mahner, Hohenrode, Ohlendorf und Ringelheim; am Mittwoch, 20. Januar, Flachstöckheim und Reppner, am Donnerstag, 21. Januar, Beddingen, Bleckenstedt, Bruchmachtersen, Drütte, Immendorf, Lichtenberg, Sauingen und Üfingen; am Freitag, 22. Januar, Barum, Hallendorf, Heerte, Lesse, Osterlinde, Salder und Watenstedt.

Termine stehen falsch im Abfallkalender

Die Stadt weist darauf hin, dass die Termine für die Abholung der Weihnachtsbäume im gedruckten Abfallkalender für 2021 nicht korrekt angezeigt sind. Es gelten die hier angegebenen Termine.Fragen zur Abfuhr und Entsorgung beantwortet die Abfallberatung des SRB unter Telefon (05341) 839-3741.

