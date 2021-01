Corona war für die Stadt „ein Einsatz bis zur Belastungsgrenze“

Lebensrettung, ein Einsatz bis zur Belastungsgrenze, aber auch großer Zusammenhalt – das sind für Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) die Schlagworte für den Kampf gegen das Corona- Virus in Salzgitter, eine Herausforderung, die das Jahr 2020 in dieser Stadt in bislang einzigartiger Weise geprägt hat. Das betont der OB im Jahresinterview mit unserer Zeitung. „Bleiben Sie gesund und halten wir zusammen“, ließ die Stadt denn auch bei einer kommunalen Aktion plakatieren.

Das Virus habe derart durcheinander gewirbelt, „dass nichts mehr ist, wie es mal war, so viel Kummer, Sorgen, Verunsicherung und Einschränkungen und wir alle sehnen uns nach Normalität“, schreibt Klingebiel denn auch in seinem Grußwort zum ausgehenden Jahr. Ohne „zupackende Menschen“ im medizinischen Bereich, in Pflegediensten, Alten- und Pflegeheimen, in Supermärkten, Geschäften, Vereinen, vor allem aber im Gesundheitsamt sei das öffentliche Leben wohl kollabiert.

Kritik von Klingebiel an das Kultusministerium

Und auch die Berufsfeuerwehr und die Hilfsorganisationen, die innerhalb von gerade mal zwei Wochen das Impfzentrum aufgebaut hätten, schließt das Stadtoberhaupt in seinen Dank ein. Er sei „froh und stolz, dass in dieser Zeit unsere Stadtgesellschaft enger denn je zusammensteht“, schreibt Klingebiel im Grußwort. Dass die Pandemie manche Schwachstellen der Vergangenheit erbarmungslos aufgedeckt hat wie etwa die schlechte personelle Ausstattung der Gesundheitsämter und massive technische Defizite an Schulen, sieht auch der OB. Er kritisiert im SZ-Interview, dass es das Kultusministerium versäumt habe, die finanziellen, personellen und inhaltlichen Rahmenbedingungen für den digitalen Unterricht an den Schulen und das Homeschooling sicherzustellen.

Klingebiel: „Der Digitalpakt Schule von Bund und Ländern ist richtig, kommt aber um Jahre zu spät“. Im öffentlichen Gesundheitswesen sei es genauso. „Bund und Länder finanzieren zwar 5000 Stellen für die nächsten fünf Jahre, aber ich kann mir weder Ärzte noch medizinisch-technische Angestellte selbst ,backen`-- . die müssen zusätzlich ausgebildet werden“, moniert der OB. Klingebiel sieht darin Chancen. Das, was die Krise schonungslos aufgezeigt habe, seien Herausforderungen, die jetzt angegangen und gelöst werden müssten. „Das setzt aber voraus, dass die Bundes- und Landespolitik hier Schwerpunkte setzt“, mahnt der OB.

Gewerbesteuer-Verluste in Höhe von etwa 40 Millionen Euro

Zugleich setzt er angesichts von Gewerbesteuer-Verlusten in Höhe von rund 40 Millionen Euro jährlich durch die Pandemie auf weitere Finanzhilfen von Bund und Land. Für 2021 und 2022 ist er da noch optimistisch. Danach gelte das Motto: Die letzten beißen die Hunde. Als wichtige Themen für 2021 zählt Klingebiel etwa den Kampf gegen den Stellenabbau bei MAN, den Aufbau Salzgitters als Zentrum für erneuerbare Energien und Wasserstofftechnologie und die Erweiterung von Plätzen in Krippen und Kitas auf.

Doch 2021 ist auch das Jahr dreier Wahlen: In Salzgitter werden im Septenber der Oberbürgermeister, Rat und Ortsräte, aber auch die Bundestagsabgeordneten des Wahlkreises gewählt. Klingebiel, der für eine weitere Amtszeit als OB antritt, sieht als große Herausforderungen für die Stadt die Integration der Flüchtlinge, die Transformation der Industriebetriebe zur Erhaltung der Arbeitsplätze, die Digitalisierung der Schulen und die Finanzlage. „Allein dieses große Paket umzusetzen, bindet alle Arbeitskapazitäten – die Gestaltung einer zukunftsfähigen Stadt wird angesichts dieser Herausforderungen mehr als eine weitere Wahlperiode erfordern“, ahnt Klingebiel.

