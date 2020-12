Salzgitter-Bad: „Denkwürdige“ Weihnachtsnacht mit Atmosphäre

Mehr als 30 Nachtschwärmer sind am späten Heiligabend zur Christmette im Garten der Altstadtkirche St. Mariae Jacobi in Salzgitter-Bad zusammen gekommen. Der Gang zum nächtlichen Gottesdienst mit Posaunenspiel hat viele Freunde, daran konnten auch die besonderen Auflagen im Corona-Jahr 2020 nichts ändern.

Salzgitter-Bad: Spätabendliche Christmette mit Posaunen und besonderen Umständen

Das Team der evangelisch-lutherischen Gemeinde hatte vorgesorgt: Per Einbahnstraßenreglung wurden die Gottesdienstbesucher über das Kirchengelände gelotst, nach der Erfassung der Kontaktdaten erfolgte die Zuweisung der Stehplätze. Weitere Interessierte lauschten derweil von „hinterm Zaun“ den weihnachtlichen Klängen des Propsteiposaunenchors unter Leitung von Kantorin Pia-Cecile Kühne.

„Es ist eine Christnacht in denkwürdigen Zeiten“, betonte Pfarrer Christoph Berger. Reich an kirchlichen Dienstjahren, hatte auch er solch einen Gottesdienst noch nicht gestaltet. Aber die Veränderung gehöre zum Leben: So verheiße bereits der Beginn der biblischen Weihnachtsgeschichte („Es begab sich zu einer Zeit...“) mit der Geburt Jesu eine Veränderung in der Welt.

Pfarrer: „In 2020 war alles anders“ - Gedanken zur Zukunft des Glaubens

„Alles, was uns so vertraut und bekannt ist, war in diesem Jahr 2020 anders“, betonte Berger. Mit zwei weihnachtlichen Geschichten verdeutlichte er seine Gedanken: Damals, Weihnachten 1947, als die Erinnerungen an Krieg, Tod und Existenzsorgen die Aufzeichnungen der Menschen prägten. Und eine fiktive Weihnachtsgeschichte, die die Zuhörer ins Jahr 2084 führte.

Dort kennt niemand mehr den Grund des Weihnachtsfestes. Es soll mal ein Geburtstag gewesen sein, erzählen sich die jungen Leute auf der Straße. Deshalb gäbe es auch die vielen Geschenke. Wessen Geburtstag das sei? Keine Ahnung! Das sei schon so lange her und läge in den Zeiten vor Christi Geburt. Sieht so unsere christliche Zukunft aus?

Auch Pfarrer Christoph Berger wusste die Antwort nicht. Sicher sei, in schwierigen Zeiten gebe der Glaube den Menschen Halt. Auch in dieser besonderen Weihnachtsnacht im stimmungsvoll beleuchteten Garten der Altstadtkirche.