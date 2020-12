Propstei Lebenstedt sendet Online-Andacht zu Heiligabend

Pfarrer Martin Schulz von der Propstei Lebenstedt predigte zu Heiligabend per Online-Stream aus der Christuskirche in Woltwiesche.

Woltwiesche. Pfarrer Martin Schulz predigt mit Orgelbegleitung aus der Christuskirche in Woltwiesche. Der Stream ist nach wie vor verfügbar.

Auch in Salzgitter und Umgebung müssen in diesem Jahr viele Weihnachtsgottesdienste coronabedingt ausfallen. Um die frohe Festtagsbotschaft dennoch verkünden zu können, hat die evangelisch-lutherisch Propstei Lebenstedt zu Heiligabend eine Online-Andacht angeboten.

Propstei Lebenstedt: Online-Andacht mit Vaterunser und Lukas-Evangelium

Geleitet wurde die rund viertelstündige Zeremonie in der Christuskirche in Woltwiesche (Gemeinde Lengede) von Pfarrer Martin Schulz, musikalische Begleitung kam von Carmen Winkler an der Orgel. „Ich verkünde euch mit großer Freude“, begann Schulz, die Geburt des Christuskindes.

In der Folge sprach der Pfarrer Gebete, darunter des Vaterunser, und las unter anderem aus dem zweiten Kapitel der Weihnachtsgeschichte des Evangelisten Lukas. Unterstützung bekam er dabei von den Gemeindemitgliedern Ina von Lützow, André Blank und Heike Michalek.

Pfarrer Schulz: Auch aus Corona-Krise kann etwas Gutes erwachsen

Schulz befasste sich auch mit dem Buch Jesaja, Kapitel elf: Sobald ein Baum gefällt werde, bleibe nur noch der Stumpf, aus dem aber wiederum - „manchmal überraschend“ - ein neuer Trieb und somit neues Leben sprießen könne. Der Baumstumpf könne dabei für „das Ende der Lebensenergie“ stehen - eine Analogie, die der Geistliche zu der für viele langwierigen Corona-Krise ziehen wollte. Aus solchen Situationen könne aber stets auch etwas Gutes erwachsen.

Den musikalischen Abschluss bildete dann „o du fröhliche“ an der Orgel. Die gesamte Online-Andacht ist nach wie vor im Internet zu sehen.