Wenn es in Salzgitters Vorgärten an Grün mangelt

„Es gibt da durchaus bessere Alternativen“: Petra Wassmanns Meinung zu Schottergärten ist eindeutig. Insekten, Vögel und andere Gartentiere, erklärt die Salzgitteraner Ortsvorsitzende der Naturschutzorganisation Nabu, fänden kaum noch Lebensraum und Nahrung, wenn sich Hausbesitzer gegen die „grüne“ Gestaltung ihres (Vor-)Gartens entschieden. Der Schotter heize sich im Sommer zudem stark auf, Feinstaub werde nicht gefiltert.

„Es gibt in Salzgitter zahlreiche Leute, die sich dafür entscheiden, ihren Vorgarten mit Kies zuschütten zu lassen“, berichtet Wassmann weiter. Deutlich wird dies etwa im Neubaugebiet „Lange Äcker“ am nordwestlichen Rand von Ringelheim – so empfindet es zumindest ein Leser, der sich gegenüber unserer Redaktion über die „aneinander gereihten“ Schottergärten vor Ort beschwert.

Nabu fordert: Stadt muss Schottergärten unterbinden

„Das Anlegen solcher Gärten wird von der Stadt kritisch gesehen“, sagt Stadtsprecherin Maren Landwehr dann auch auf Nachfrage. Sie verweist gleichzeitig auf Paragraph 9 der Niedersächsischen Bauordnung – dort heißt es, dass „nicht überbauten Flächen der Baugrundstücke“ Grünflächen sein müssen, soweit sie „nicht für eine andere zulässige Nutzung erforderlich sind“.

Petra Wassmann und der Nabu fordern die Stadt daher auf, „rechtliche Mittel einzusetzen, um diesen Trend zu stoppen“. Für eine Rückumwandlung müsse der Schotter nicht zwangsläufig vollständig entfernt werden, ergänzt Wassmann: „Oft genügt es schon, Erde einzubringen und so für eine Grünfläche zu sorgen.“

Die Stadt kann nicht flächendeckend prüfen

„Die Stadt Salzgitter wird bauordnungsrechtlich tätig, wenn es eine konkrete Beschwerde oder eine offensichtliche Gefahr gibt“, sagt Sprecherin Landwehr. Zum Neubaugebiet in Ringelheim – voraussichtlich Anfang 2021 beginnt hier die Vermarktung für den dritten Bauabschnitt – seien bei der Verwaltung bis dato keine entsprechenden Meldungen eingegangen. Werde generell aber ein baurechtlicher Verstoß festgestellt, beseitige man diesen im Rahmen der gesetzlich vorgesehenen Mittel. Landwehr: „Eine flächendeckende Überprüfung hinsichtlich Schottergärten ist personell allerdings nicht leistbar.“

Bebauungspläne sollen in Salzgitter zu Grünflächen verpflichten

In aktuelle Bebauungsplänen, etwa für Gebhardshagen oder Lesse, sei mit aufgenommen worden, dass Grundstücksbereiche, die nicht überbaut werden, „grün“ sein sollen. Nabu-Vorsitzende Wassmann hat da bereits eine Idee: „Man kann auch Blühstreifen anlegen oder Gehölze mit Früchten pflanzen.“

Marius Klingemann