Salzgitteraner bescheren 606 Kinder in Osteuropa

Gerade in einer Zeit, wo das alltägliche Leben unruhig und weniger gut planbar sei, sieht sich die christliche Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ unter dem Motto „Hoffnung breitet sich aus # Jetzt erst recht“ an einem richtigen Ort und hat darum Menschen motiviert, mitzutun und Spender zu sein. „606 Päckchen, liebevoll gefüllt und oft mit Grüßen versehen, wurden in Salzgitter gepackt und sind nun schon auf der Reise nach Rumänien, Weißrussland, Moldawien und sieben andere Länder im Osten“, teilt die Organisation mit.

Für gut ein Drittel ist mit 2251,22 Euro Geldspenden aus den Sammelstellen das Reisegeld gesichert. Judith und Enrico May, Projektkoordinatoren in Salzgitter: „Wir als ehrenamtliches Team danken von Herzen den vielen Päckchenpackern und Karton-Dekorierern. Ohne sie wäre für über 600 Kinder Weihnachten in Ländern, wo die Bedingungen sich zum Teil deutlich schwieriger darstellen als bei uns, um einen Lichtblick ärmer geworden. Für diese Kinder mag das Päckchen wie der Stern über dem Stall von Bethlehem erscheinen. Vielen Dank sprechen wir darüber hinaus all den Personen aus, die mit einer Spende per Überweisung zu einer gelingenden Logistik beigetragen haben oder noch werden.“

Die Organisation dankt den Helfern und Annahmestellen

Ebenfalls ein herzlicher Dank gehe an die sieben Annahmestellen, welche Platz und zeitliche Kapazität zur Verfügung gestellt hätten. Daw waren die „Alte Apotheke“ in Thiede, „Opas Backstube“ in Gebhardshagen, „Möbelprofi“ in Lebenstedt, die „Malteser Apotheke“ und die Erlöserkirche in Salzgitter Bad und zwei Privatadressen.

Judith May ergänzt die Mitteilung: „Als Mitarbeiterin kann ich bezeugen, dass sich schon allein durch das Mittun Vorweihnachtsfreude eingestellt hat. Wunderschön fand ich es, eine Zeit lang das Wohnzimmer mit vielen weihnachtlich dekorierten Schuhkartons teilen zu dürfen.“

Das Mitarbeiterteam von „Weihnachten im Schuhkarton“ in Salzgitter freue sich darauf, „wenn wir uns auch im nächsten Jahr wieder zusammen für viele glückliche Kinder einsetzen“.

red