Salzgitter: Rat unterstützt Projekte für Wasserstoffcampus

Der Rat der Stadt hat Förderanträge für drei Pilotprojekte in Zusammenhang mit dem Wasserstoffcampus Salzgitter in die Wege geleitet. Bei der Sitzung im Hotel am See (Lebenstedt) fiel die Entscheidung einstimmig – somit sei ein weiterer Schritt in Richtung „neuer Dimensionen“ für den Wirtschaftsstandort gemacht, wie Oberbürgermeister Frank Klingebiel (CDU) betonte.

Im vergangenen September hatten die Projektpartner eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet: Neben der Stadt sind das die Salzgitter AG, MAN, Bosch, Alstom, die WEVG, das Fraunhofer-Institut für Schicht- und Oberflächentechnik in Braunschweig sowie das Projektbüro Südostniedersachsen. Ermöglicht wird der Wasserstoffcampus, der auch durch Mittel aus der Salzgitter-Strukturhilfe des Landes.

Wasserstoffcampus: Rat ermöglicht Projekte – es geht unter anderem um Technologietransfer

Mit der nun im Rat gefallenen Entscheidung können – vorbehaltlich der Bewilligung seitens des zuständigen Amtes für regionale Landesentwicklung – das Projekt „Innovationsverband Wasserstoffcampus“ wie auch die Teilprojekte „Fabriktransformation“ und „Stahltanks“ angegangen werden. Der Zeitrahmen ist zwischen 2021 und 2023 gesetzt.

Durch den „Innovationsverband“ sollen die Campus-Akteure miteinander vernetzt, ein Wissens- und Technologietransfer nach außen gewährleistet und der dauerhafte Fortbestand, etwa durch die Einwerbung weiterer Finanzmittel, ermöglicht werden. Die „Fabriktransformation“ wiederum soll die Integration von Wasserstofftechnologien in Betriebsabläufe voranbringen – erprobt zunächst im Salzgitteraner Bosch-Werk. Das dritte Projekt beinhaltet die Schaffung spezifischer Oberflächen für Tanks, wodurch die Diffusion, also der Wasserstoffaustritt durch den Stahl, reduziert werden soll.

Stadt rechnet mit Projektkosten von sechs Millionen Euro

Die Stadt kalkuliert hier mit Kosten von rund sechs Millionen Euro, wobei die aufzubringenden Eigenmittel bei etwa zehn Prozent liegen. Diese seien durch den noch zu bewilligenden Doppelhaushalt 2021/22 gedeckt, heißt es in der Beschlussvorlage.

Lesen Sie mehr:

Weitere Punkte, die der Rat im Laufe der Sitzung (ausnahmslos einstimmig) beschlossen hat:

Für die anstehende Kommunalwahl am 12. September 2021 wird das Stadtgebiet erneut in sechs Wahlbereiche aufgeteilt.

Die Stadt veräußert im Baugebiet „Lange Äcker West“ in Ringelheim insgesamt 20 Baugrundstücke für Einfamilien- und Doppelhäuser.

Im Baugebiet „Nordholz“ in Salzgitter-Bad werden unterdessen 15 solcher Grundstücke angeboten.

Für die Vergrößerung des Lidl-Marktes im Bereich Erich-Ollenhauer-/Kurt-Schumacher-Straße in Lebenstedt soll ein Bebauungsplan zur entsprechenden Ausweitung der Grundstücksfläche erstellt werden.