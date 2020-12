Tempokontrollen an Unfallschwerpunkt in Salzgitter-Bad

Mit Tempokontrollen muss laut Stadt in der Zeit vom 14. bis 20. Dezember in Lebenstedt gerechnet werden. Je nach Bedarf und Situation können die Einsatzorte spontan gewechselt werden. Eine weitere Geschwindigkeitsüberprüfung gibt es nach Angaben der Verwaltung am Montag, 14. Dezember, in Salzgitter-Bad auf der Nord-Süd-Straße zwischen der Engeroder Straße und der Windmühlenbergstraße. Hintergrund: In diesem Abschnitt ereigneten sich in den vergangenen drei Jahren 27 Unfälle, bei denen zwei Menschen schwer und 33 Menschen leicht verletzt wurden.

red