Im Süden der Stadt soll gebaut werden: In der jüngsten Sitzung des Rates der Ortschaft Süd ging es um die Erweiterung des Aldi-Marktes an der Breslauer Straße sowie zwei neue Baugebiete in Ringelheim und Salzgitter-Bad.

Preis in Ringelheim steigt um 40 Euro pro Quadratmeter

Gleich zwei neue Baugebiete waren Thema in der jüngsten Sitzung des Rates der Ortschaft Süd. In Ringelheim will die Stadt das Gebiet „Lange Äcker West“ um einen dritten Bauabschnitt erweitern. Es geht um 20 Grundstücke mit einer Größen zwischen 552 und 855 Quadratmetern, auf denen Einfamilien- und Doppelhäuser entstehen sollen. Der Grundstückskaufpreis soll 120 Euro pro Quadratmeter inklusive Erschließungskosten betragen, wie ein Vertreter des zuständigen Fachbereichs den Ratsmitgliedern erklärte. Das sind 40 Euro mehr als im zweiten Bauabschnitt und 55 Euro mehr als im ersten.

Käufer sind verpflichtet, binnen drei Jahren zu bauen. Die Stadtverwaltung rechnet damit, dass die Vermarktung der Grundstücke problemlos möglich sein müsste: „Jedenfalls wenn uns die Corona-Krise nicht weiter erschüttert“, schränkte der Verwaltungsvertreter ein. Die Vergabe soll über die Interessentenliste für den Stadtteil erfolgen. Knapp 100 Personen hätten sich dort eingetragen.

Bis 2025 oder 2026, so hofft man im städtischen Eigenbetrieb Grundstücksentwicklung, sollte die Bautätigkeit dort abgeschlossen sein. Ratsherr Klaus Löwe (CDU) berichtete von Beschwerden durch Anwohner, „die schon seit fünf Jahren dort leben“ und die die Baustraßen, den Verkehr und den provisorischen Charakter als störend empfinden würden.

Auch das Baugebiet Nordholz in Salzgitter-Bad wächst

In Salzgitter-Bad erweitert die Stadt 15 das Baugebiet Nordholz unweit der Nord-Süd-Straße um weitere 15 Grundstücke. Auch hier bewegen sich die Größen zwischen etwa 500 bis 850 Quadratmetern. Allerdings liegt der Quadratmeterpreis mit 155 Euro höher als in Ringelheim, was dem laut Grundstücksmarktbericht höheren Durchschnittspreisen in dem größeren Stadtteil entspreche, so die Verwaltung auf Nachfrage von Hermann Fleischer (Linke).

Auch hier stieg der Preis: um 20 Euro gegenüber dem ersten Bauabschnitt. Die Quadratmeterpreise in beiden neuen Baugebieten seien „marktgerecht und angemessen“. Die Vergabe erfolgt ebenfalls über die Liste der Stadt. Dort sind 164 Personen vermerkt, die einen Bauplatz in Salzgitter-Bad suchen. Endgültig auf den Weg gebracht werden sollen die Erweiterungen in der Sitzung des Stadtrates am 22. Dezember.

Zudem machte der Ortsrat Süd den Weg frei für eine Änderung des städtischen Einzelhandelsentwicklungskonzeptes. Sie ist nötig, damit der Aldi-Markt an der Breslauer Straße wie geplant von 800 auf 1000 Quadratmeter Verkaufsfläche wachsen kann.