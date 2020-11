Salzgitter ist eine Station der Marathonfahrt des ID.3

20.000 Kilometer in 65 Tagen mit dem ID.3 von Oberstdorf nach Sylt – das ist das Vorhaben von Rainer Zietlow und Beifahrer Dominic Brüner. Zietlow ist in der Szene als Langstrecken-Spezialist bekannt. Zu seinen weltweiten Rekordprojekten mit VolkswagenModellen gehören drei Weltrekorde und sieben Langstreckenrekorde, heißt es in einer Mitteilung. Seine rund 20.000 Kilometer lange Marathonfahrt führe ihn nun kreuz und quer durch Deutschland, aufgeladen werde fast ausschließlich mit umweltfreundlichem Ökostrom. Eine Station der Tour sei auch Salzgitter gewesen.

Händler und VW-Werke werden angesteuert

Die beiden Testfahrer steuerten mehr als 800 VW-Händler und die deutschen Volkswagen-Werke an. In Salzgitter sei das Ziel das Komponentenwerk gewesen. Dort habe sie Werkleiter Andreas Salewsky gemeinsam mit dem Betriebsratsvorsitzenden Dirk Windmüller begrüßt. Dabei gewesen sei zudem Jens Falkenberg, Leiter Rotor-/Statorfertigung.

Werkleiter Andreas Salewsky: „Ich freue mich, dass die ID.3-Marathonfahrt hier bei uns in Salzgitter Station macht. Mit Rotor und Stator fertigen wir am Standort die zentralen Bauteile für den E-Antrieb. Unsere Fertigungskapazität beträgt bis zu 2000 Rotoren und Statoren pro Tag. In jedem ID.3 steckt also ein Stück Salzgitter.“

Windmüller, so heißt es weiter, habe betont, dass der Standort mit der Fertigung von Rotor und Stator zeige, dass er bei der Transformation zur E-Mobilität gut unterwegs sei. Die Kollegen hätten sich das Fertigungs-Knowhow für beide Bauteile selbst angeeignet. „Damit leisten wir Pionierarbeit und einen wichtigen Beitrag für den ID.3. Das sichert Beschäftigung.“

Zietlow und Brüner sind laut Mitteilung im Auftrag der Mannheimer Agentur Challenge 4 unterwegs und testeten dabei sowohl die Langstreckentauglichkeit des neuen Volkswagen ID.3 als auch die Ladeinfrastruktur in Deutschland. Zum Einsatz komme dabei ein Vorserienmodell des ID.3 Pro Smit 77 kWh Netto-Batterie-Energie-Inhalt, das bis zu 549 Kilometer Reichweite im WLTP-Zyklus biete und im Frühjahr 2021 auf den Markt komme. Auf www.id3-deutschlandtour.com/ berichteten Zietlow und sein Team online über ihre Erfahrungen.

Unterwegs in möglichst vielen Winkeln des Landes

Die Route durch möglichst viele Winkel Deutschlands habe das Institut für Transportlogistik (ITL) der TU Dortmund ausgerechnet. Die Tour habe am südlichsten Hotel Deutschlands nahe Oberstdorf begonnen und ende am nördlichsten Parkplatz Deutschlands, westlich von List auf der Insel Sylt.

red