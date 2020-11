Salzgitter-Lebenstedt. Ein 82-jähriger Autofahrer rutschte von der Bremse auf das Gaspedal und verursachte so einen Unfall. Er wurde verletzt, sein Auto wurde abgeschleppt.

Tiefgarage in Salzgitter-Lebenstedt: Unfall beim Rangieren

In der Tiefgarage des BraWo-Carree ist am Freitag gegen Mittag ein 82-Jähriger aus Salzgitter bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte er in einer Parklücke rangieren. Dabei rutschte er von der Bremse auf das Gaspedal seines Automatik-Autos, sodass sein Auto beschleunigte und vor eine Säule und ein geparktes Auto prallte.

Fahrer im Krankenhaus, 8000 Euro Sachschaden

Der 82-Jährige klagte über Schmerzen im Brustbereich und wurde zur Untersuchung in die Klinik Salzgitter-Lebenstedt gebracht. Sein Auto war nach dem Unfall fahruntüchtig und wurde abgeschleppt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von schätzungsweise 8000 Euro.

red