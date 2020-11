KZ-Post – AfD Salzgitter ist nicht zu erreichen

Auch am Montag gab es keine Reaktion vom AfD-Kreisverband, trotz mehrerer Anfragen. Der Kreisverband hatte am Sonntag einen Post auf der Plattform Telegram veröffentlicht, über dem ein Bild mit dem Motto „Impfung macht frei“ in der Anmutung des KZ-Lagertors Dachau „Arbeit macht frei“ prangte. Der Post hatte für Empörung und viele Kommentare gesorgt – und für eine Strafanzeige. Die Polizei in Salzgitter bestätigte am Montag, dass eine Anzeige in Bezug auf den Verdacht der Volksverhetzung online angelegt wurde.

Anzeigen werden beim Staatsschutz zusammengeführt Der Staatsschutz ist bereits eingeschaltet worden, sagte Matthias Pintak, Sprecher der Polizeiinspektion Salzgitter-Peine-Wolfenbüttel. „Sie prüfen nun, in welche Richtung sie ermitteln“, schildert Pintak. Pintak konnte nicht sagen, ob möglicherweise mehrere Anzeigen in der Sache erstattet wurden. „Wir legen nicht mehrere Anzeigen wegen einer Sache an“, verdeutlichte er aber. Die würden vielmehr beim Staatsschutz in dem Fall zusammengeführt. Am Ende entscheidet die Staatsanwaltschaft Wie lange es dauert, bis die Sache von dort an die Staatsanwaltschaft in Braunschweig übermittelt wird, hänge wiederum von den Ermittlungen ab, schilderte Pintak weiter. Die Staatsanwaltschaft entscheidet dann, ob es möglicherweise vor Gericht weitergehen wird – oder nicht.