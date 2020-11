Schuld war ein kleiner USB-Stick. So klein, dass er vielleicht aus der Tasche des 57 Jahre alten Familienvaters zwischen die Sofakissen rutschte. Das Gerät hätte über Monate übersehen werden können. Doch ein großer Zufall wollte es anders – und brachte den Mann nun vor das Amtsgericht Salzgitter.

Der 57-Jährige ließ den Speicherstift im Sommer 2017 im Urlaub in einem Ferienhaus in Dänemark liegen. Als ein anderer Mieter den Digitalspeicher fand, beachtete er ihn zunächst nicht und legte ihn an die Seite. Bis er lange nach dem Urlaub selbst einen Stick brauchte und ihn zuhause einstöpselte. Es folgte ein Schock. Auf dem Laufwerk: 116 kinderpornografische Dateien, Videos und Fotos. Explizite Aufnahmen, die Kinder über Minuten nackt sowie bei sexuellen Handlungen zeigen.

Anwalt: „Er bedauert das“

Die Polizei ermittelte, wem das Speichermedium gehört – und fand nach einer Durchsuchung auf dem Laptop des nun angeklagten 57-Jährigen zwei weitere solcher Dateien. Im Ordner eines Programms, mit dem man Daten herunterlädt und anderen Nutzern gleichzeitig zur Verfügung stellt.

Die Vorwürfe gegen den dreifachen Vater: Besitz von Kinderpornografie sowie ihre Verbreitung. Vor Gericht redete der Angeklagte so wenig wie möglich: Er ließ seinen Verteidiger für sich sprechen. Der räumte in einer knappen Erklärung alle Anklagepunkte ein. Sein Mandant habe den Speicherstift in Dänemark „zufällig“ dabei gehabt. „Für den Fall der Fälle.“ Zudem habe er entsprechende Bilder auf seinem Computer angeschaut. Das geschah über ein Programm zum Tausch von Dateien über ein Peer-to-Peer-Netzwerk. „Er bedauert das.“

Empört zeigte sich der Anwalt über die Strafforderung der Staatsanwaltschaft. Deren Vertreterin wollte eine 13-monatige Freiheitsstrafe, die zur Bewährung auszusetzen sei. Weil dem Angeklagten, der einem gut bezahlten Job nachgeht, eine positive Sozialprognose auszustellen wäre. Zudem ist er laut Bundeszentralregister nicht vorbestraft.

Verurteilungen werden nach einigen Jahren aus Register gelöscht

In dem Register sind alle rechtskräftigen Verurteilungen durch deutsche Gerichte verzeichnet – allerdings in den meisten Fällen nur für eine gewisse Zeit. Die Tilgungsfristen liegen zwischen fünf und 20 Jahren. Sollte ein Angeklagter schon einmal mit Kinderpornografie ertappt und verurteilt worden sein, dann müsste die Tat lang genug zurückliegen, damit er vor der Justiz als nicht vorbestraft gilt.

Die Staatsanwältin forderte weiterhin eine vier Jahre währende Bewährungsfrist. Auch dies ein ungewöhnlich langer Zeitraum. Zudem solle der Mann eine Therapie machen wegen seiner Sexualpräferenz.

Urteil: Sieben Monate Strafe, dazu 2000 Euro für Kinderhospiz

Der Richter blieb im Strafmaß darunter und verhängte eine siebenmonatige Freiheitsstrafe. Wird das Urteil rechtskräftig, muss der 57-Jährige sich für vier Jahre bewähren. Zudem soll er 2000 Euro an ein Kinderhospiz zahlen, eine Therapie „wegen seiner pädophilen Neigungen absolvieren“ und jeden Wechsel des Wohnortes melden.

Was sein Problem zu sein scheint, kommt ihm selbst nicht über die Lippen. Der Angeklagte sagte, er sei bereits in Behandlung: Wegen „Depressionen, Sozialphobie und Prokrastination“. Seine Therapeutin habe aber zugesagt, den Behandlungskatalog zu erweitern.