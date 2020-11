Antrag von Salzgitters Grünen zur Wasserburg sorgt für Ärger

Ohne jegliche Diskussion hat sich der Stadtplanungs- und Bauausschuss am Mittwoch über den Einbau neuer Brücken unter die Industriestraße Mitte bei Hallendorf informiert (unsere Zeitung berichtete). Die Gesamtkosten liegen bei rund 9,4 Millionen Euro. Doch die Stadt rechnet mit Zuschüssen in Höhe von etwa 7 Millionen Euro. Um die Sitzungsdauer während der Corona-Krise nicht in die Länge zu ziehen, einigte sich der Ausschuss darauf, zwar zu diskutieren, auf Beschlüsse aber zu verzichten.

Ja zum Neubaugebiet in Lesse

Zugestimmt hat der Ausschuss auch dem Bebauungsplan „Nördlich Bereler Straße“ in Lesse. Für die nötige Änderung des Flächennutzungsplans hatte der Rat schon Ende Oktober grünes Licht gegeben. Im Baugebiet soll die Ackerfläche dem Wohnbau und gewerblicher Nutzung dienen. Es können laut Stadt etwa 20 Baugrundstücke entstehen, die über eine Stichstraße erschlossen werden.

Supermarkt-Umzug geplant

Die Umsiedlung des Rewe-Markts in Gebhardshagen von der Reichenberger Straße mit derzeit 740 Quadratmetern um etwa 250 Meter an den Ortseingang schreitet langsam voran. Den Ausschuss hat das Thema beschäftigt, weil für den fast doppelt so großen Neubau auf der ehemaligen Kleingartenfläche am Weddemweg ein Sondergebiet „Nahversorgung“ festgesetzt werden muss. Erschlossen werden soll der Supermarkt trotz Protesten der Anwohner über den Gebrüder-Grimm-Weg: Das zumindest wünscht sich der Investor, weil es für ihn die preiswerteste Lösung ist. Zugleich haben laut Stadt Fachgutachter geprüft, ob solche Planung etwa mit entstehendem Lärm und bestehenden Einzelhandelsstrukturen vereinbar ist. Die Räumung des Geländes soll Mitte Dezember beendet sein.

Bebauungsplan wird überarbeitet

Mit der Änderung des Bebauungsplans „Leb 134“ soll der Bahnhofsvorplatz in Lebenstedt zwischen Konrad-Adenauer-Straße, Bundesamt für Strahlenschutz und Stadtpark aktualisiert werden. So soll vor allem vermieden werden, dass sich hier Spielstätten und erotische Etablissements ansiedeln.

Haltestellen beschäftigten Politiker

47 Bushaltestellen im Stadtgebiet werden nachträglich mit Abstellmöglichkeiten für Räder und Orientierungshilfen für Sehbehinderte ausgestattet. Zunächst sollen 21 Orte in Lebenstedt, Salzgitter-Bad, Reppner und Lichtenberg berücksichtigt werden. Die Kosten betragen laut Stadt rund 215.000 Euro. In einem zweiten Bauabschnitt folgen die übrigen 26 Haltestellen in Lebenstedt, Barum, Beinum, Calbecht, Flachstöckheim, Gebhardshagen, Immendorf, Lobmachtersen, Salder und Thiede. Die Stadt hofft auf eine Förderung von bis zu 75 Prozent aus dem Programm „Innovation an ÖPNV-Zugangsstellen“ des Regionalverbands Großraum Braunschweig. Auch hier gab es keine Fragen.

Schon 2021 soll die Bushaltestelle Engelnstedt für Kosten von 228.800 Euro in beiden Fahrtrichtungen barrierefrei ausgebaut werden. Hier ist die besondere Situation maßgeblich. Die Haltstelle liegt an der Peiner Straße, die von der derzeitigen Kreis- auf die Landesstraße (L472) aufgestuft werden soll. Hier sind täglich 13.890 Fahrzeuge unterwegs, darunter 5,2 Prozent Schwerlastverkehr. Die Busbuchten müssen daher verlängert werden, damit die Fahrzeuge nicht in die Fahrbahn ragen.

Anträge der Fraktionen

Außerdem standen drei Anträge der Fraktionen auf der Tagesordnung. Zur Kenntnis genommen wurde die Forderung der FDP, den Fußweg zwischen Zollnweg und Hinter den Höfen in Lichtenberg für Kosten von 20.000 Euro ausreichend zu beleuchten. Ebenso verfuhren die Politiker mit dem Antrag der Liberalen, in die Debatte um die Ortsumgehung Salder die Beibehaltung von Tempo 30 in der Museumstraße aufzunehmen.

Die Grünen ernteten massiven Protest von SPD und CDU mit ihrer Forderung, vor dem Ausbau des Herrenhauses der Wasserburg in Gebhardshagen das historische Gebäudeensemble zu untersuchen. So sprach Frank Miska (SPD) spürbar verärgert von einer „Verhinderungstaktik“. Inge Pelzer (CDU) erinnerte an jahrzehntelange Anstrengungen um eine Neunutzung der Burg: Die Grünen bremsten dies nun aus und führten die ehrenamtlichen Helfer vor. Michael Dröse (Grüne) wehrte sich. Es gehe darum, die künftige Entwicklung des Ensembles zu betrachten.