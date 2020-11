Salzgitter-Bad. Weil ein Atemalkoholtest der Polizei 1,6 Promille ergab, durft ein 35-Jähriger in der Nacht zu Mittwoch nicht weiterfahren.

Polizei erwischt betrunkenen Fahrer in Salzgitter-Bad

Polizisten haben am Mittwoch gegen 1 Uhr einen alkoholisierten Autofahrer angehalten. Wie die Beamten berichten, stoppten sie den Wagen des 35-Jährigen in der Straße Hinter dem Salze in Salzgitter-Bad.

Während der Kontrolle bemerkten die Beamten „Anhaltspunkte, die auf Alkoholkonsum hindeuteten“. Ein Atemalkoholtest habe einen Wert von 1,6 Promille ergeben. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

red