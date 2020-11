Corona: AWO-Bewohner in Salzgitter-Bad verstorben

Der Anfang des Monats an Corona erkrankte Bewohner (70) des Wohn- und Pflegeheim Am Eikel in Salzgitter-Bad ist im Krankenhaus verstorben. Das meldet der Betreiber, der AWO-Bezirksverband Braunschweig am Mittwoch. „Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen des verstorbenen Bewohners“, sagt Rifat Fersahoglu-Weber, Vorstandsvorsitzender des Bezirksverbandes der Arbeiterwohlfahrt.

Zwei weitere positive Tests in Einrichtung

Ein weiterer Bewohner (90) und ein Mitarbeiter wurden demzufolge in den vergangenen Tagen positiv auf das Corona-Virus getestet. „Die Bewohner und Bewohnerinnen der betroffenen Wohnbereiche werden in Absprache mit dem Gesundheitsamt der Stadt Salzgitter kontinuierlich auf eine Infektion mit dem Corona-Virus getestet.“

Die regelmäßigen Tests der Mitarbeiter fänden weiterhin statt, so der Bezirksverband in seiner Mitteilung. Für das AWO-Wohn- und Pflegeheim Am Eikel bestehe derzeitig ein Besuchsverbot.

„Tun alles für den Schutz“

„Wir tun alles dafür, unsere Bewohnerinnen und Bewohner und unsere Mitarbeitenden zu schützen“, sagt Rifat Fersahoglu-Weber. „Ein besonderer Dank gilt den Kolleginnen und Kollegen in der Einrichtung, die über das normale Maß hinaus für die Bewohnerinnen und Bewohner da sind und unter erheblichen Druck und mit den erweiterten Schutzmaßnahmen ihre Arbeit professionell fortsetzen.“

Das Gesundheitsamt der Stadt hatte bis zum gestrigen Dienstag 14 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 gemeldet. Die Infektionszahlen sind seit rund zwei Wochen sehr hoch.

