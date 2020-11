Salzgitters Grüne haben Bedenken gegen Polizeiumzug

Vor vier Monaten hat der Rat mit großer Mehrheit beschlossen, das Obergeschoss des Herrenhauses der Wasserburg für Kosten von rund 871.000 Euro zu sanieren – vorausgesetzt, die örtliche Dienststelle der Polizei zieht dort ein. Nun signalisieren die Grünen mit einer üppigen Anfrage, dass sie Bedenken gegen das Vorhaben haben.

Hoher Publikumsverkehr

Elf Punkte spricht die Fraktion in dem Papier an, das sie am Mittwoch erstmals im Stadtplanungs- und Bauausschuss vorgelegt hat. Das historisch bedeutsame und denkmalgeschützte Gebäudeensemble der Wasserburg diene derzeit als Schauplatz zahlreicher Veranstaltungen wie etwa dem Mittelalterfest, dem Kindersommercamp sowie Aufführungen in Pferdestall und Sporthalle. Werde zudem der nahe Ritterburgspielplatz berücksichtigt, komme es in der Wasserburg zu einem hohen Aufkommen an Fußgängern, Rad- und Autofahrern, stellt die Fraktion fest.

Kommen weitere Parkplätze?

Die Grünen wollen daher von der Verwaltung etwa wissen, ob zusätzliche Parkplätze auf dem Innenhof geplant sind und wie weit sich der allgemeine Publikumsverkehr in der Burg mit dem erwogenen Polizeibetrieb vereinbaren lässt. Außerdem fragen sie bei der Stadt an, ob durch die künftige Nutzung Gefahr für die Verkehrssicherheit bestehe und ob ein Sicherheitskonzept erwogen werde. Überdies will die Fraktion Details zur Ausschilderung der geplanten Polizeiwache im historischen Ensemble wissen.

Auch zusätzliche Fluchtwege und weitere sicherheitstechnische Anlagen im Herrenhaus selbst interessieren die Grünen. So wollen sie wissen, wie weit Polizeidienststelle und geplante Fraktionsräume im Obergeschoss voneinander getrennt werden können.