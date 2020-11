Salzgitter. Mehrere Einbrüche in Häuser gab es nach Polizeiangaben am Freitag. In einem Fall kam Schmuck weg, in einem anderen wurden die Täter gestört.

Unbekannte brechen in Salzgitter in mehrere Häuser ein

Mehrere Wohnungseinbrüche registrierte die Polizei am Freitag, unter anderem zwischen 12 und 18.30 Uhr in ein Einfamilienhaus in Ringelheim, Alte Heerstraße. Hier sei Schmuck gestohlen worden.

In einem leerstehenden Haus gingen Täter leer aus

In einem leerstehenden Einfamilienhaus an der Crammer Straße in Lobmachtersen gingen die Täter zwischen 20 und 22 Uhr leer aus und nahmen sich dann das Nachbarhaus vor, so die Polizei. Dort seien sie offenbar von den heimkehrenden Bewohnern gestört worden, entkamen aber unerkannt. Hinweise: (05341) 8250.

red