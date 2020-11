Salzgitter: Die Schmerzensfrau – Geschichte einer Beziehungshölle

Nach der zweiten Vergewaltigung war sie auf dem nackten Boden in den Schlaf gefallen, zwischen Schnapsflaschen und Zigarettenkippen. Nass, frierend, schlammverkrustet. Mehr als einen Tag lang hatte Paulina A. (29, Name geändert) mit ihrem Lebensgefährten im Gebüsch am Ufer eines Baches am Rande von Salzgitter-Lebenstedt gelagert. Sie tranken Wodka in rauen Mengen, sie rauchten. Zweimal, so stellte es die vierte große Strafkammer des Landgerichts Braunschweig in ihrem Urteil fest, zwang er sie in dieser Zeit zum Geschlechtsverkehr.

„Plötzlich ging er auf sie los“

Beim ersten Mal wurde sie durch seine Tritte wach, schildert Richter Stefan Bauer-Schade in der Urteilsbegründung. Sie sollte ihm eine Zigarette drehen. „Dann plötzlich ging er auf sie los.“ Paulina wehrte sich, versuchte ihr Gesicht zu schützen. Unter Schlägen habe ihr Lebensgefährte weitergemacht, ihre Hände fixiert und sei in sie eingedrungen. Dass seine Steuerungsfähigkeit aufgrund des Alkoholkonsums eingeschränkt war, „ist nicht auszuschließen“. So stellte es ein Gutachter fest. Er hätte also gewusst, dass falsch ist, doch nicht danach handeln können. Anscheinend wie so oft.

Beim zweiten Mal soll er sie erneut getreten haben, sodass sie die Böschung hinab in den Bach rollte. „Sie drückten sie mit dem Fuß unter Wasser“ und beschimpften ihre Partnerin noch, „weil ihre Füße nass wurden“. Als Paulina A. aus dem Bach herauskroch, „lachten Sie sie aus, weil sie nass und mit Schlamm bedeckt war“. Obwohl sie fror, musste sie ihm eine Zigarette stopfen. Weil das Ergebnis nicht zu seiner Zufriedenheit ausfiel seien erneut Schläge auf sie eingeprasselt. Später legte Paulina A. sich auf den Boden, „sie fror jämmerlich, doch das kümmerte Sie nicht“, sagt der Richter bei der Urteilsverkündung zum Angeklagten.

Richter: „Ob ihr Leiden Sie erregte, konnten wir nicht sicher feststellen“

Als sich Wojciech O. (Name geändert) später hinter sie legt, habe sie zunächst noch angenommen, „dass er sich an sie kuscheln wollte“. Doch als ihr mehr als 17 Jahre älterer Partner ihr das Handgelenk umdreht, ihr „Du Schlampe“ entgegen schrie, an ihren Haaren riss und sie erneut zwang, da wusste sie es besser, glauben die zwei Richter und die beiden Schöffen. „Ob ihr Leiden Sie erregte, konnten wir nicht sicher feststellen“, sagt der Kammervorsitzende in Richtung von Wojciech O.

Zwei Jahre später soll er die Socken an den Füßen der schlafenden Frau mit einem heißen Flambier-Brenner angesteckt, zu einer anderen Gelegenheit mit einer Taschenlampe und Glasflasche nach ihrem Schädel geschlagen haben. Was einen unbeteiligten Zeugen angesichts der Schreie der malträtierten Frau dazu bewegte,. die Tür des Zimmers einer Pension in Salzgitter aufzubrechen, um ihr zur Hilfe zu eilen. Zwei Vergewaltigungen, zwei gefährliche Körperverletzungen – vier Gewalttaten, derer man Wojciech O. für schuldig befindet.

Abgründe, „die das vorstellbare Maß überschreiten“

Der nimmt das Urteil und die Begründung ruhig auf. In weißem Jogginganzug, mit in die Ferne gerichtetem Blick, als höre er gar nicht recht, was die Dolmetscherin überträgt. Obwohl die Anschuldigungen gegen ihn massiv sind – und die Kammer ihn zu 39 Monaten Gefängnis verurteilt. Ganz anders soll er sich in der zehn Jahre währenden Beziehung verhalten haben. Eine Beziehung, die wie in einem Strudel aus Gewalt und Alkohol hinabführte in Abgründe, die alles „überschreiten, was sich das Gericht vorstellen konnte“, so der Richter.

Drei Tage lang befragte die Kammer die 29 Jahre alte Frau aus einem kleinen Ort in Polen. „Die Beweissituation war schwierig.“ Die Anklage stützte sich in weiten Teilen auf die später Aussage von Paulina A.

Sie nahm die Prozessbeteiligten mit in eine verstörende Welt. Stundenlang redete sie über ein Beziehung, die toxisch zu nennen nicht ausreichen würde,. Von der ersten Minute an unter Tränen, immer wieder musste die Verhandlung unterbrochen werden. Es entspann sich eine Geschichte, deren Grausamkeit sogar aus denen heraussticht, die im von Gewalt und Unglück geprägten Gerichts sonst zu hören sind. Die Geschichte einer Liebesbeziehung, dominiert von Abhängigkeit, Verrohung, Gewalt und Unmengen Wodka. „Wenn er drei Tage trank, hat er völlig die Kontrolle verloren.“

Die Geschichte einer Liebe

Im Alter von 16 Jahren lernte Paulina A. Wojciech O. kennen. 2007 war das. Der 34-Jährige sprach das Mädchen an. Er behauptete 26 zu sein. Dass er verheiratet war und Kinder hatte, verschwieg er dem Mädchen, das mit ihrer Mutter in einer engen Wohnung lebte. Anfangs sei alles gut gewesen. Als sie schwanger wurde, habe sich das geändert. Für sie ein Wunschkind. „Er wollte, dass ich abtreibe.“ Mittlerweile lebten sie in Wojciech O’s. Heimatort. „Ich kannte niemanden. Durfte keinen Besuch bekommen, durfte nicht raus.“ Zudem habe er sie wegen Nichtigkeiten geschlagen,. „Es begann ein Martyrium, das bis 2017 dauerte“, sagt der Richter.

Ihre Zähne sind ausgeschlagen. Zahlreiche Narben zieren ihren Körper, ein Gabelstich den Oberschenkel, am Schädel ist das Projektil einer Gasdruckwaffe zu ertasten, dass er ihr in den Kopf geschossen haben soll. Unter Gelächter und begleitet von den Worten: „Du bist ja unvernichtbar.“ Wojciech O. bestreitet das alles. „Die Gewalt war gegenseitig.“ Nie sei er so weit gegangen, wie behauptet. Doch nur die Frau trägt die Spuren der Beziehung an ihrem Körper, stellt das Gericht fest.

„Eher töte ich den Jungen, als das ich ihn durchfüttere“

Als der gemeinsame Sohn drei Jahre alt ist, nahmen die polnischen Behörden ihn aus der Familie, weil ihm erhebliche Gefahr drohte. Das zweite Kind gab e sie bei der Geburt zur Adoption frei. Wojciech O. habe angekündigt: „Eher töte ich den Jungen, als das ich ihn durchfüttere.“ Paulina A. trennte sich nicht- nicht. Obwohl die Behörden ihr klar machten, dass sie ihr Kind nicht wiederbekäme, solange sie bei ihm bleibt. „Ich trank, um den Schmerz zu ertragen.“ Ständig gab es Streit, auf beiden Seiten raste die Eifersucht.

Warum sie das alles erduldete habe und ihn erst Jahre später verließ, kann Paulina A. nicht erklären. Eine Aussagepsychologin attestiert ihr eine „dependente Persönlichkeit“, hält aber die Schilderungen der Frau für glaubhaft und erlebnisbasiert. Betroffene fühlen sich schwach und inkompetent. Dass sie wertlos sei habe er ihr immer wieder eingeredet, sagt Richter Bauer-Schade. „Irgendwann hat sie es geglaubt.“ Und so begleitet sie ihn 2013 auch nach Deutschland, wohin er vor einer Strafe wegen unbezahlter Rechnungen geflohen sei. Dort hausen sie auf der Straße, bei Bekannten, in Pensionen und Lagerhallen. Später, so gibt sie an, sei sie deshalb sogar in ein polnisches Gefängnis für ihn gegangen. Erst dort begann sie Abstand zu dem Mann zu gewinnen, der bis heute Macht über sie zu haben scheint.

2017 erlosch ihre Hoffnung

Und irgendwie, sagte Paulina A. im Gerichtssaal, hoffte sie wohl immer, dass er sich ändert. Ohne Alkohol habe es gute Momente gegeben. So log sie für ihn bei der Polizei und erfand offenbar drei Unbekannte, die sie an dem Bach vergewaltigt hätten. 2017 erlosch ihre Hoffnung. Paulina A. nahm die Hilfe einer Bekannten an und ging. Einige Zeit später ging sie zur Polizei.

Bis heute ist Paulina A. in therapeutischer Behandlung, hat mehrere Suizidversuche hinter sich. Bis heute traue sie sich kaum aus dem Haus, wenn ihr neuer Partner nicht da ist. Nicht einmal zum Müll runtertragen. In der Beziehung habe Wojciech O. ihr immer wieder gedroht, sie zu töten. Seine Arme reichten weit, habe er gesagt, er schicke Scharfschützen. Ihre Beziehung riss nicht nur das Paar in den Abgrund. Auch Menschen, die mit den beiden in Berührung kamen, wurden von dem Sog erfasst.

Gericht hegt keine Zweifel an Aussagen der Frau

Weil für die meisten mutmaßlichen Taten die polnische Justiz zuständig wäre, beschränkte sich die Anklage auf die Vorwürfe, für die es zusätzliche Belege gab und die sich in Deutschland zugetragen haben sollen. Der Anwalt von Paulina A. forderte 9 Jahre und drei Monate Haft. Der Staatsanwalt sah drei Jahre und neun Monate als tat- und schuldangemessen an. Der Verteidiger von Wojciech O. hielt die Schilderungen des Opfers für zweifelhaft und forderte Freispruch.

Das Gericht hegt keine Zweifel an den Aussagen der Schmerzensfrau. „Wir mussten uns fragen, was eine angemessene Strafe ist.“ Wojcech O. ist nicht vorbestraft, war vermutlich eingeschränkt schuldfähig und gilt als besonders haftempfindlich, weil er der deutschen Sprache nicht mächtig ist. Zudem liegen die ihm zur Last gelegten Taten Jahre zurück.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.